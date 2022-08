Xét đặc xá cho gần 3.000 phạm nhân dịp 2/9

Chiều 23/8, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá dịp 2/9.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặc xá (Ảnh: VGP).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá - cho biết, đợt đặc xá năm 2022 là lần thứ 9 kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đặc xá năm 2009. Qua 8 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Nhà nước đã đặc xá cho 90.000 người.

Năm 2021, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 3.035 người, trong đó có 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 6 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.

Qua theo dõi, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện; tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp (tính đến nay, có 2 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm 0,06%).

Sau cuộc họp, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đợt 2/9 để xem xét quyết định (Ảnh: VGP).

Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, các Bộ, ban, ngành liên quan và thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá đã khẩn trương chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.

Thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá và các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá thuộc nhiều bộ, ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá cho phạm nhân của các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện thuộc Bộ Công an và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Sau cuộc họp này, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đợt 2/9 để xem xét quyết định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, để công tác đặc xá và hậu đặc xá năm 2022 đạt kết quả tốt, các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá cũng yêu cầu, các cấp, ngành, cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm tội lỗi; tránh kỳ thị đối với người được đặc xá, đồng thời làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về với cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 1/7, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.