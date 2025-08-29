Cư dân phản ánh chung cư ở TPHCM không nhận giữ ô tô điện

Gần một tháng qua, những cư dân sở hữu ô tô điện ở chung cư The Garden, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM, trong trạng thái lo lắng, từ khi Ban quản lý ra thông báo không giữ ô tô điện tại hầm xe chung cư.

Lấy biểu quyết trong nhóm cư dân

Theo ông B.X.K. (SN 1992, ngụ TPHCM), cư dân tại đây, năm 2022, ông có mua một chiếc ô tô điện trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi mua xe, ông phải gửi bên ngoài và chờ thêm 18 tháng mới có suất gửi xe tại hầm chung cư. Ông K. cho biết, ô tô điện của mình không độ chế, chưa từng xảy ra bất kỳ sự cố nào kể từ lúc mua và chỉ sạc tại các trạm sạc của hãng xe.

Chung cư The Garden (Ảnh: Lê Trai).

Tuy nhiên, đến ngày 7/7, Ban quản lý chung cư The Garden bất ngờ lấy ý kiến cư dân về việc “đồng ý hay không đồng ý giữ ô tô điện tại tầng hầm chung cư”. Việc khảo sát được thực hiện thông qua nhóm Zalo, thời gian đến cuối ngày 12/7.

Đến ngày 28/7, Ban quản lý chung cư The Garden ra thông báo sẽ không tiếp nhận giữ ô tô điện tại hầm xe chung cư. Phán quyết này được đưa ra sau khi có kết quả cuộc khảo sát ngày 7/7, với 216/227 ý kiến không đồng ý.

Ông K. cho rằng, việc Ban quản lý chung cư The Garden đưa ra quyết định sau khi thực hiện lấy ý kiến trên Zalo mà không thông qua Hội nghị Nhà chung cư và quy định pháp luật là không có tính pháp lý. Đồng thời, chủ ô tô cũng cho rằng ban quản lý có dấu hiệu lạm quyền, xâm phạm quyền lợi của cư dân.

“Trong khi chủ trương của Đảng, Nhà nước đang hướng tới sử dụng phương tiện phát thải thấp thì quyết định không giữ ô tô điện của ban quản lý dường như đi ngược lại chủ trương trên”, ông K. nói.

Không đồng tình với hành động của Ban quản lý chung cư The Garden, ông K. đã nộp đơn gửi đến UBND phường Tân Sơn Nhì để phản ánh sự việc trên và đề nghị chính quyền địa phương xem xét, giải quyết.

Ban quản lý chung cư ra thông báo không nhận giữ ô tô điện từ 28/7 (Ảnh: Cư dân cung cấp).

Theo ông K., hiện ô tô của ông vẫn còn giữ ở hầm xe chung cư để đợi cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời đơn phản ánh. “Việc gửi xe bên ngoài chung cư gây nhiều phiền toái, tốn thời gian, tiền bạc, trong khi công việc của tôi phải thường xuyên sử dụng ô tô”, ông K. nói.

Trước phản ánh của ông K., ngày 29/7, phóng viên Dân trí đã liên hệ trực tiếp với Văn phòng Ban quản lý chung cư The Garden để tìm hiểu sự việc. Phía ban quản lý đã lấy thông tin liên lạc của phóng viên và cho biết sẽ liên hệ lại sau. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, đơn vị này vẫn không có phản hồi. Phóng viên liên hệ qua số điện thoại của trưởng ban quản lý, người này cũng cho biết sẽ xác minh nội dung phản ánh của cư dân, nhưng đến nay vẫn chưa hồi đáp.

Về phía UBND phường Tân Sơn Nhì, đơn vị cho biết, sẽ xác minh thông tin và phản hồi đến người nộp đơn.

Cư dân có thể khởi kiện

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, việc Ban quản lý chung cư The Garden ra thông báo sau khi thực hiện biểu quyết thông qua nhóm Zalo để “không cho cư dân đậu ô tô điện trong hầm chung cư” là không có cơ sở pháp lý, có dấu hiệu lạm quyền và trái luật.

Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 145 Luật Nhà ở 2023, đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư mới có thẩm quyền xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình sử dụng, vận hành nhà chung cư, trong trường hợp này là “cấm hay không cấm hoặc hạn chế các khu vực sử dụng xe điện”.

Sau cuộc họp, quyết định của Hội nghị Nhà chung cư chỉ có giá trị pháp lý khi được thông qua theo nguyên tắc đa số, biểu quyết hoặc bỏ phiếu, lập biên bản và có chữ ký của các thành viên chủ trì cùng thư ký hội nghị. Từ đó, dựa trên sự thống nhất của cư dân, Ban quản lý chung cư The Garden mới có thể ban hành thông báo về việc cấm hoặc hạn chế khu vực sử dụng xe điện và đưa ra chế tài xử lý nếu có vi phạm.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Ảnh: H.Q.)

Luật sư Quân cho rằng, việc Ban quản lý ra văn bản không giữ ô tô điện trong hầm chung cư còn đi ngược với chủ trương, chính sách của Chính phủ về khuyến khích người dân chuyển đổi qua xe điện để bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh sạch đẹp.

Theo luật sư Quân, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chủ sở hữu căn hộ sử dụng ô tô điện có thể khiếu nại trực tiếp đến Ban quản lý chung cư để yêu cầu thu hồi thông báo, đồng thời gửi đến chính quyền địa phương để can thiệp, yêu cầu gỡ bỏ quy định trái pháp luật. Ngoài ra, ông K. có thể cân nhắc việc khởi kiện Ban quản lý ra tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.