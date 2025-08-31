Chưa học hết lớp 8, lão nông ở Lâm Đồng xuất khẩu máy nông nghiệp

Sinh ra trên vùng đất thuần nông Ka Đô (Lâm Đồng), ông Nguyễn Hồng Chương chưa học hết lớp 8 rồi theo nghề làm ruộng. Thế nhưng, niềm đam mê sáng tạo cùng khát vọng giúp bà con nông dân bớt vất vả đã đưa ông đến một con đường đặc biệt - trở thành “nhà sáng chế của nông dân”, cha đẻ của hàng chục loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hành trình trở thành "nhà khoa học của nông dân"

Năm 2003, ông Chương bắt đầu lên ý tưởng cho chiếc máy gieo hạt ớt, hạt bắp cải, hạt xà lách vào các khay xốp để giúp người dân nâng cao hiệu quả trong khâu gieo ươm.

Thời điểm đó, vì kinh tế còn khó khăn nên ông Chương tìm đến những người bạn trong vùng để xin hỗ trợ vốn sản xuất nhưng không ai đồng ý. “Lúc đó, ai cũng nói tôi chưa học hết lớp 8 nên không thể làm được việc cao siêu của các chuyên gia, nhà sáng chế. Vậy nên, suốt nhiều năm ròng, tôi không gọi được đồng vốn nào để sản xuất máy”, ông Chương thổ lộ.

Ông Nguyễn Hồng Chương bên chiếc máy đang được lắp ráp, chuẩn bị tung ra thị trường (Ảnh: Minh Hậu).

Không từ bỏ đam mê, ngày đi làm đồng, đêm về ông Chương lại mang giấy bút ra phác thảo bản vẽ các chi tiết của máy gieo hạt. Từ bản thảo ấy, ông tính toán số lượng sắt thép, linh kiện, động cơ và đến các vựa phế liệu để “sưu tầm” những thứ cần thiết để mang về sản xuất máy, tiết kiệm chi phí. Khi nguyên vật liệu đã đủ, ông Chương tiếp tục tìm đến những người thợ làm cơ khí trong vùng để mượn máy cắt, máy hàn, mang về phục vụ công tác chế tạo.

Cuối năm 2008, lão nông Nguyễn Hồng Chương chính thức hoàn thành chiếc máy gieo hạt đầu tiên và mang đến cho các vườn ươm dùng thử. Với chức năng tự động đục lỗ, nhả hạt vào khay ươm, máy gieo hạt của lão nông này được người sản xuất rau ở địa phương đón nhận, đánh giá cao.

Theo lão nông 50 tuổi, chỉ với 2 chức năng là đục lỗ và gieo hạt nhưng chiếc máy đời đầu của ông có thể đạt năng suất ngang với 15 lao động.

Một góc khu xưởng chế tạo máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhà sáng chế Nguyễn Hồng Chương (Ảnh: Minh Hậu).

Lão nông thổ lộ: “Máy gieo hạt đầu tiên, tôi mua phế liệu về sản xuất nên giá thành lúc đó là khoảng gần 4 triệu đồng. Khi chủ vườn ươm mang về dùng thử, họ thích quá nên mua luôn”.

Người nước ngoài về tận nơi đặt hàng

Năm 2009, sau khi nhờ anh trai vay vốn ngân hàng được 40 triệu đồng, ông Chương đầu tư mua sắm máy tiện, máy cắt, hàn xì… để bắt tay vào sản xuất quy mô lớn. Đến giữa năm 2009, ông Chương tiếp tục trình làng 5 máy gieo hạt và từ đây, sự nghiệp sáng chế của nhà nông trình độ lớp 8 bắt đầu bước sang giai đoạn mới.

Kể về giai đoạn chuyển mình trong sự nghiệp, ông Nguyễn Hồng Chương hồ hởi cho biết, trong năm 2009, khi ông mang những chiếc máy gieo hạt mới chế tạo ra trưng bày tại cửa hàng cơ khí của gia đình cạnh quốc lộ 27 thì có 4 người Malaysia ghé xem.

Qua thông dịch viên, ông Chương và 4 người ngoại quốc đã cùng nhau chia sẻ về quy trình hoạt động của máy, giá cả và cuối cùng, 4 vị khách ngoại quốc quyết định đặt mua 2 máy để mang về Malaysia phục vụ sản xuất.

“Họ mua, mang về Malaysia sản xuất được khoảng 10 ngày thì gọi điện cho tôi và đặt tôi sản xuất thêm 10 máy, giá mỗi chiếc 80 triệu đồng. 3 tháng sau, họ tiếp tục gọi điện đặt tôi sản xuất thêm 10 máy nữa. Nhờ những đơn hàng đầu tiên này, tôi có một khoản tiền lớn để phục vụ sản xuất và có kinh phí để nghiên cứu, sáng tạo”, ông Nguyễn Hồng Chương nói.

Từ thành công bước đầu, ông Chương tiếp tục nghiên cứu, sáng chế ra máy gieo hạt 6 trong 1 (sàng đất, đóng đất vào khay, tạo lỗ, gieo hạt, lấp đất vào lỗ, xếp khay tự động). Loại máy này chỉ cần 1 người vận hành là có thể thực hiện gieo ươm vào khay 360.000 hạt giống/ngày, đạt hiệu suất tương đương 30 lao động/ngày. Ngoài ra, ông cũng cho trình làng hàng loạt loại như: máy xay trộn giá thể; máy phân loại và rửa rau, củ, quả; máy thu hoạch hành tây; máy thu hoạch rau củ...

Hiện nay, nhà sáng chế Nguyễn Hồng Chương đã sản xuất và cung cấp cho thị trường 58 loại máy khác nhau, phục vụ sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Minh Hậu).

Tiếng lành đồn xa, năm 2017, một doanh nghiệp khác ở Malaysia đã cử người sang thăm xưởng sản xuất của ông Chương và ký kết hợp đồng mua 30 máy gieo hạt 6 trong 1 với giá gần 160 triệu đồng/chiếc. Tiếp sau đó, một công ty giống nổi tiếng của Hà Lan có trụ sở tại Việt Nam cũng tìm đến đặt hàng máy trộn và đóng giá thể.

“Đến nay, tôi nghiên cứu, chế tạo ra 58 loại máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, tôi đã xuất khẩu hàng loạt loại máy móc qua Lào, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Malaysia, Australia…”, ông Chương chia sẻ.

Theo ông, hiện nay, gia đình ông mở rộng khu xưởng chế tạo lên hàng nghìn mét vuông và mỗi năm xuất ra thị trường trong và ngoài nước hàng trăm đầu máy các loại. Ông Hồng Chương cũng chuyển từ việc nghiên cứu, sản xuất, phân phối sang hình thức sản xuất theo đơn đặt hàng.

Những năm qua, với việc nghiên cứu, sáng chế, ông Nguyễn Hồng Chương nhiều lần được UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng bằng khen.

Đặc biệt, năm 2013, ông Chương vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Hồng Chương nhận được nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2017, ông Nguyễn Hồng Chương được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, chế tạo máy phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, ông Chương là 1 trong 53 người được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là nhà khoa học của nhà nông.