Cảnh sát PCCC kịp thời hỗ trợ bé gái bị co giật trên phố Kim Mã

Tối 1/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội (PC07) cho biết, vào lúc 18h07 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự kiện lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng phát hiện có một bé gái bị co giật tại địa chỉ số 240 Kim Mã (Hà Nội), cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Thượng úy Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 22, đang làm nhiệm vụ tại chốt số 166 Kim Mã, được Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân.

Cháu bé bị co giật được Thượng úy Hải hỗ trợ, đưa đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, sau khi tiếp cận nạn nhân bị co giật, Thượng úy Hải đã nhanh chóng triển khai sơ cứu ban đầu, đồng thời hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân cho đến khi lực lượng y tế đến tiếp nhận. Nhờ cảnh sát tiếp ứng, xử lý kịp thời, bé gái đã qua cơn nguy hiểm và sức khỏe ổn định.

Cũng theo PC07, trong chiều cùng ngày tại tuyến đường Liễu Giai - Kim Mã Thượng (Hà Nội), lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội bất ngờ phát hiện cháu Triệu Quỳnh Hoa (SN 2017, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đứng một mình giữa đám đông trong tình trạng chảy máu cam.

Thấy vậy, Thượng úy Khuất Tiến Đạt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 25 đã bế và đưa cháu bé vào cơ sở y tế của Phòng Hậu Cần Kỹ thuật Đoàn 969 - Bộ tư lệnh Lăng để sơ cứu. Nhờ sự tận tình, chuyên nghiệp của lực lượng chức năng, cháu Hoa đã được xử lý kịp thời và sức khỏe hiện ổn định.

Chứng kiến con gái an toàn, chị Đoàn Phương Châm (mẹ cháu Hoa) xúc động chia sẻ: “Lúc đó tôi đang hoay hoay đi tìm chỗ nghỉ, khi quay lại, thấy con đã được các chú bế vào chỗ sơ cứu tôi thật sự yên tâm và biết ơn. Nhờ có các chú mà cháu không gặp nguy hiểm".