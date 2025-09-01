Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc, chiều 1/9, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chào thân ái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Putin; bày tỏ cảm ơn Tổng thống Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm và Đoàn quân nhân sang tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm Đại lễ 80 năm của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai Chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí hai nước cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác đã thỏa thuận trong các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu và khẳng định sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan cũng như doanh nghiệp của Nga triển khai hợp tác cùng Việt Nam. Về một số vướng mắc cụ thể, hai bên sẽ tìm hiểu thêm thông tin và phản hồi.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thiên Tân về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.