Nhà hàng ở Hà Nội đổ nước dọn rửa "đuổi" người dân ngồi chờ xem diễu binh?

Ngày 1/9, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã thông tin về vụ người dân phản ánh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên cửa hàng số 35 Hàng Khay với người dân.

Theo đó, sáng cùng ngày, cửa hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant số 35 phố Hàng Khay mở cửa bán hàng. Quá trình dọn dẹp, nhân viên đã đổ nước để dọn rửa trước cửa hàng, thời điểm này có một số người dân trải nilon ngồi tại vỉa hè trước cửa hàng chờ xem diễu binh.

Người dân sau đó đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Cửa Nam sau đó đã xác minh và yêu cầu chủ cơ sở chấn chỉnh thái độ ứng xử kém chuẩn mực của nhân viên cửa hàng, đồng thời đề nghị chủ cơ sở chia sẻ, giúp đỡ nhân dân dự các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh nhân viên nhà hàng Lake View 1983 Traditional Vietnamese & Vegan Restaurant số 35 phố Hàng Khay đổ nước "đuổi" người dân ngồi chờ xem diễu binh (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có công điện yêu cầu các cơ sở giáo dục, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan, công sở mở cửa, bố trí điểm dừng chân, nghỉ ngơi trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân phục vụ nhân dân tại các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được giao chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường phối hợp với chính quyền địa phương bố trí lực lượng thường trực, thu gom rác thải phát sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm mở cửa cho người dân vào trú mưa.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, không để xảy ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.