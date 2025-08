Viện Khoa học hình sự chế tạo thiết bị chống bỏ quên trẻ em trên ô tô

Ngày 5/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời điểm năm học mới đang đến gần, việc đưa đón học sinh bằng ô tô đang được nhiều trường và phụ huynh lựa chọn nhằm tạo thuận lợi trong sinh hoạt, học tập.

Để bảo đảm an toàn, cảnh sát giao thông khuyến cáo các cá nhân và tổ chức sử dụng xe đưa đón cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Cảnh sát giao thông kiểm tra một phương tiện đưa đón học sinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn cho trẻ em, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định rõ, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải lắp thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe.

Cùng với đó, Điều 26 Nghị định 168/2024 cũng quy định, phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức nếu không trang bị thiết bị cảnh báo theo quy định.

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và triển khai hiệu quả quy định pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ Khoa học hình sự, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên ô tô.

Thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên ô tô do Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) nghiên cứu, chế tạo (Ảnh: Công an cung cấp).

Cảnh sát cho biết, thiết bị này đã được kiểm định chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ và đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật theo Quy chuẩn 09:2024/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Thiết bị sẽ hoạt động theo nguyên tắc như sau: Sau khi tắt máy, nếu lái xe không thực hiện thao tác kiểm tra và xác nhận trong vòng 3 phút, hệ thống sẽ tự động phát âm thanh cảnh báo lớn. Nếu tiếp tục không có phản hồi, thiết bị sẽ gửi tin nhắn và gọi điện đến lái xe cùng các số điện thoại đã được cài đặt sẵn để nhắc nhở kiểm tra lại tình trạng trong xe.

Thiết bị sẽ tự động gọi điện và gửi tin nhắn khẩn cấp sau 3 phút (Ảnh: Công an cung cấp).

"Việc lắp đặt và sử dụng thiết bị không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật, mà còn là giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ bỏ quên trẻ em trên xe đưa đón.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị vận tải cần nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật, góp phần nâng cao an toàn cho học sinh, không để xảy ra những sự việc đau lòng, đáng tiếc hoàn toàn có thể phòng tránh từ trước", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội thông tin.