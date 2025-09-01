Xe giường nằm chở quá 43 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 64 triệu đồng

Tối 1/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua 2 ngày nghỉ lễ (30/8 và 1/9) Phòng CSGT phát hiện, xử lý 3 ô tô khách chở quá số người quy định, phạt tổng số tiền 152 triệu đồng.

Trong đó, xe khách giường nằm biển số 22B-xx7.89 di chuyển trên quốc lộ 2 qua địa bàn xã Phù Ninh chở quá 43 người so với quy định. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn V.T. (51 tuổi, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang) và trừ điểm giấy phép lái xe.

Tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm đối với chủ xe là ông N.Đ.T. (40 tuổi, phường An Tường, Tuyên Quang) về hành vi giao phương tiện cho lái xe thực hiện vi phạm trên. Tổng mức tiền phạt với chủ xe và tài xế là 64,5 triệu đồng.

CSGT Phú Thọ kiểm tra nồng độ cồn với lái xe khách (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Cũng trên quốc lộ 2 qua địa bàn xã Vĩnh Hưng, lực lượng CSGT phát hiện ô tô khách giường nằm biển số 25B-xx1.57 chở quá 10 người so với quy định.

Lái xe Trần Đ.T. (38 tuổi, ở xã Đại Phúc, Thái Nguyên) và doanh nghiệp có trụ sở tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu (chủ xe) đã bị xử phạt tổng số tiền 75 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định hành vi điều khiển ô tô khách chở quá số người quy định là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến các sự cố như mất kiểm soát, lật xe, va chạm giao thông.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, gây nguy hiểm cho cả lái xe và hành khách.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm pháp luật về giao thông đến số điện thoại đường dây nóng của Phòng CSGT (0835.265265) hoặc số điện thoại của Trưởng phòng CSGT (0702.001919).

“Phòng CSGT luôn trực ban 24/24h để tiếp nhận và sẽ tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm không có ngoại lệ đối với tất cả các trường hợp vi phạm”, công an cho hay.