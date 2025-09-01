NSƯT Ngọc Trinh qua đời: Bạn bè sốc, Quyền Linh qua tận nhà mới tin sự thật

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, cô "bủn rủn chân tay, bàng hoàng không tin nổi" khi nhận thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời.

Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, bạn bè trong giới đều đang rất sốc và tiếc thương cho cuộc đời vắn số của nữ diễn viên Mùi ngò gai.

"Những dấu ấn, vai diễn nghệ thuật và kỷ niệm đẹp mà Ngọc Trinh để lại sẽ mãi trong lòng mọi người", NSND Trịnh Kim Chi bộc bạch.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh là tên tuổi nổi tiếng của màn ảnh, sân khấu kịch phía Nam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Quyền Linh cũng chia sẻ cảm xúc bàng hoàng: "Không ai có thể tin vào điều đó, anh phải chạy qua nhà em, nhìn vào di ảnh thì mới tin đó là sự thật. Em đã ra đi mãi mãi với bao dự án dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của Mùi ngò gai".

Vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm bày tỏ cảm xúc đau lòng khi nghe tin dữ về NSƯT Ngọc Trinh.

Diễn viên Thúy Diễm nghẹn ngào nói với phóng viên: "Nghe ông xã thông báo tin chị Trinh qua đời, tôi bàng hoàng, không tin nổi. Anh Lương Thế Thành thường nhắc đến chị là người nghệ sĩ hiền lành, tốt bụng, luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Bản thân anh Thành cũng từng nhận được sự giúp đỡ tận tình từ chị Ngọc Trinh trong những lần làm việc chung. Với cả hai chúng tôi, sự ra đi đột ngột của đàn chị là nỗi mất mát lớn, khó chấp nhận".

Ngọc Trinh tham gia một talkshow hồi tháng 6 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt cũng chia sẻ cảm xúc bàng hoàng khi hay tin dữ bởi nghệ sĩ Ngọc Trinh gần đây vẫn hoạt động chăm chỉ, thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh trên trang cá nhân.

Diễn viên Việt Hương bày tỏ sự hoang mang: "Chị là người chị đầu tiên trong nghề em gặp khi em diễn vở kịch Nữ sinh tại Đoàn kịch Trẻ năm 1994, 1995. Vở kịch này luôn là kỷ niệm mà chị em chúng mình vẫn nhớ đến. Chào chị tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được, chị Trinh ơi".

Diễn viên Diệu Nhi chia sẻ kỷ niệm về đàn chị: "Lần đầu về sân khấu Thế giới Trẻ diễn vở Tình yêu nổi loạn, em sơ ý bật cười trên sân khấu. Chị vào hậu trường, dặn dò em diễn phải nghiêm túc. Lúc đó em sợ lắm nhưng luôn trân trọng lời góp ý của chị".

NSƯT Quốc Thảo bày tỏ: "Nghe học trò báo tin dữ về NSƯT Ngọc Trinh, tôi không tin, còn gắt lên dặn học trò phải kiểm chứng cho kỹ. Tôi thật sự bàng hoàng khi biết tin Ngọc Trinh đã ra đi.

Sự ra đi đột ngột của con là một mất mát to lớn cho sân khấu và cho những người yêu mến nghệ thuật. Trong lòng đồng nghiệp và khán giả, con vẫn mãi là hình ảnh của một nghệ sĩ hết mình, đầy cống hiến và giàu tình yêu thương. Thương con vô hạn".

Diễn viên Dương Cẩm Lynh tiễn biệt đàn chị: "Đời vô thường quá. Thi thoảng gặp nhau, mấy anh chị trong nghề thường nói nhau. Mỗi người không cần đòi hỏi nhiều, còn được gặp nhau, nhìn thấy nhau vui cười, khỏe mạnh là trân quý lắm".