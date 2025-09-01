Nhật Bản, Hàn Quốc trải qua mùa hè nóng kỷ lục

Người dân di chuyển trên đường phố Nhật Bản (Ảnh: AFP).

Nhiệt độ trên toàn cầu đã tăng vọt trong những năm gần đây khi biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết ngày càng thất thường.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, nhiệt độ trung bình của Nhật Bản từ tháng 6 đến tháng 8 “cao hơn giá trị chuẩn 2,36°C, đánh dấu mùa hè nóng nhất kể từ năm 1898”.

Cơ quan này không công bố nhiệt độ cụ thể nhưng cho biết đây là mùa hè thứ 3 liên tiếp ghi nhận mức nhiệt kỷ lục.

Trong cùng giai đoạn, Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ trung bình 25,7°C, mức cao nhất kể từ năm 1973, theo thông cáo của Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc. Kỷ lục trước đó là 25,6°C, lập chỉ một năm trước.

Tại Tokyo, tháng 8 chứng kiến chuỗi 10 ngày liên tiếp với nhiệt độ trên 35°C, một kỷ lục mới. Từ 1/5 đến 24/8 năm nay, có 84.521 người trên toàn Nhật Bản phải nhập viện vì nắng nóng, tăng nhẹ so với 83.414 người cùng kỳ năm ngoái, theo Cơ quan Quản lý Phòng cháy Chữa cháy và Thảm họa.

Nắng nóng cũng ảnh hưởng đến đời sống và phong cảnh tự nhiên. Nhiều cây anh đào nở sớm hơn, hoặc không nở trọn vẹn vì mùa thu và mùa đông không đủ lạnh để kích thích ra hoa. Năm ngoái, đỉnh núi Phú Sĩ không có tuyết phủ cho đến đầu tháng 11, lâu nhất trong 130 năm.

Tại Hàn Quốc, thành phố Gangneung phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do hạn hán kéo dài, mực nước hồ chứa Obong, nguồn cấp nước chính, xuống dưới 15%, buộc chính quyền phải cắt giảm 75% lượng nước cấp cho hộ gia đình.

Các chuyên gia khí tượng cho biết nguyên nhân là sự suy yếu của khối không khí lạnh Bắc Cực do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn lặp lại trong những năm tới.

Theo dữ liệu của NOAA (Mỹ), châu Âu là nơi ấm lên nhanh nhất kể từ năm 1990, tiếp theo là châu Á. Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ tăng cao đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động và năng suất.