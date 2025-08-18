Nga lên tiếng về cam kết đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov (Ảnh: TASS).

“Nhiều nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình trong tương lai phải mang lại những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine. Nga đồng ý với điều này. Nhưng Moscow cũng có toàn quyền mong đợi sẽ nhận được những bảo đảm an ninh hiệu quả”, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên kênh Telegram ngày 17/8.

Theo ông Ulyanov, phương Tây đang mắc sai lầm khi chưa bắt đầu thảo luận về bước đi này đối với Nga.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh những bảo đảm này phải “đáng tin cậy hơn nhiều so với những lời hứa về việc NATO không mở rộng sang phía đông”.

Trước đó, sau một cuộc họp trực tuyến ngày 17/8, lãnh đạo các nước trong “Liên minh Sẵn sàng” xác nhận sẵn sàng triển khai một “lực lượng trấn an” đa quốc gia tới Ukraine ngay khi các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine chấm dứt.

Trong một tuyên bố, các quốc gia thuộc “Liên minh Sẵn sàng” một lần nữa khẳng định họ sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine ngay khi các cuộc giao tranh chấm dứt.

“Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh lại cam kết sẵn sàng triển khai một lực lượng trấn an ngay sau khi giao tranh ở Ukraine kết thúc, đồng thời hỗ trợ bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine cũng như tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine”, tuyên bố chung của các lãnh đạo “Liên minh Sẵn sàng” cho biết sau cuộc họp trực tuyến hôm 17/8 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các quốc gia trong nhóm này, vốn có ý định hỗ trợ Kiev, cũng đánh giá cao cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó Liên minh Sẵn sàng sẽ đóng vai trò then chốt thông qua lực lượng đa quốc gia dành cho Ukraine, như một phần của những biện pháp khác.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, một trong những người trực tiếp tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska hôm 15/8, tiết lộ Nga đã chấp nhận để Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế tương tự Điều 5 về phòng thủ tập thể của NATO.

"Chúng tôi đã đạt được nhượng bộ sau: Mỹ có thể đưa ra bảo đảm an ninh giống Điều 5, vốn là một trong những lý do thực sự khiến Ukraine muốn gia nhập NATO. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Nga đồng ý với điều đó", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ cho biết thêm, do hội đàm Mỹ - Nga đạt tiến triển đáng kể, nên Tổng thống Trump hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một quan chức khác tham gia cuộc họp kín với phái đoàn Nga ở Alaska hôm 15/8, cũng nhấn mạnh để đạt được thỏa thuận hòa bình, cả Nga và Ukraine sẽ đều phải nhượng bộ.

Ông nói thêm, Mỹ không muốn đưa ra lệnh trừng phạt Nga bởi điều đó có thể đặt dấu chấm hết cho các cuộc hòa đàm về Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ sẵn sàng duy trì lệnh trừng phạt hiện tại và áp thêm lệnh trừng phạt mới nếu nhận thấy không có tiến triển đàm phán.