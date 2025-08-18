Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Liên quan đến vụ việc bà H.T.T.H. (46 tuổi, khu 20, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) chết đuối trên sông Hồng, gia đình phải nộp 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới mới được đưa thi thể về nhà lo hậu sự, công an đã làm việc với những người liên quan.

Thông tin với phóng viên Dân trí, ông Hà Quang Giang (em ruột bà H.) xác nhận đã làm việc và cung cấp thông tin cho cơ quan công an ở Phú Thọ.

Ông Giang chính là người đã chuyển khoản 50 triệu đồng cho người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng để đưa thi thể chị gái mình về quê an táng vào rạng sáng 14/8.

Ông Giang chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng để được đưa thi thể chị gái chết đuối về nhà (Ảnh: Hạ Anh).

Bà H. được xác định mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định, đi khỏi nhà vào rạng sáng ngày 13/8. Đến trưa cùng ngày vẫn không có tung tích nên chị Nguyễn Việt Anh (em họ bà H.) đăng thông tin tìm kiếm lên Facebook cá nhân.

Gần 300 lượt chia sẻ thông tin tìm kiếm bà H. được đăng tải khắp các hội nhóm, Facebook của người dân ở tỉnh Phú Thọ.

Đến 15h, chị Việt Anh nhận được cuộc gọi của một người lạ nói thấy thi thể nữ trôi trên sông Hồng ở khu vực Sơn Tây (Hà Nội), cách xã Vạn Xuân khoảng 40km.

“Khi chúng tôi tới Sơn Tây gặp thì người này lại vòng vo nói không giữ thi thể nữa, mà để trôi tiếp rồi”, chị Việt Anh kể.

Thuê 4 chiếc thuyền của người dân chạy dọc hai bờ sông Hồng tìm kiếm tới 19h không có kết quả, gia đình chị Việt Anh gọi lại cho người báo tin lúc đầu thì được chỉ dẫn đi xuống khu vực bãi nổi Nguyệt Đức, thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).

"Hơn 21h chúng tôi tới nơi theo chỉ dẫn. Họ chỉ cho một người lên thuyền rồi đưa ra bãi nổi giữa sông để nhận dạng. Lên bãi nổi chỉ được dùng đèn pin, ngay khi thấy đúng người đang tìm rồi thì họ đưa quay lại bờ ngay và ra giá 60 triệu đồng”, chị Việt Anh nhớ lại.

Dù nghĩ tới chuyện báo công an nhưng đêm khuya, cộng với tâm lý lo lắng sau cả ngày tìm kiếm người thân mệt mỏi, những người đi tìm kiếm bà H. quyết định sẽ trả tiền để được đưa thi thể về. Nhưng mặc cả, "xin xỏ mãi" mới được người chài lưới giảm xuống còn 50 triệu đồng.

“Sau khi anh Giang chuyển tiền xong thì họ dùng một chiếc thuyền đưa cả gia đình tôi ra bãi nổi giữa sông, nhưng lại ở vị trí khác lúc trước đó. Họ nói 30 triệu đồng là công tìm thấy thi thể chị H., còn 20 triệu đồng là tiền công tắm rửa sạch sẽ, đưa vào quan tài. Nếu gia đình tôi không có người quen ở gần đó thì số tiền phải là 80 triệu đồng”, chị Việt Anh đau đớn nhớ lại.

Đến 4h ngày 14/8 hoàn tất các thủ tục, thi thể bà H. được gia đình đưa lên bờ, rồi mang đi hỏa táng.

Gia đình bà H.T.T.H. thuộc diện khó khăn ở địa phương. Giờ đây hai đứa con thơ mồ côi bố mẹ (Ảnh: Hạ Anh).

Theo chị Việt Anh, chồng bà H. qua đời cách đây 5 năm do tai nạn giao thông. Giờ đây, hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, một đoạn đường dài khó khăn phía trước.

“Chị H. khổ đến mức không có một tấm ảnh nào khác ngoài ảnh cưới và ảnh trên căn cước công dân. Vợ chồng tôi phải đi rửa ảnh từ căn cước của chị ấy để làm ảnh thờ”, chị Việt Anh nói.

Quá bức xúc trước hành động của người hành nghề chài lưới và thương cảm hoàn cảnh trái ngang của gia đình bà H., nhiều người thân đã kể lại câu chuyện trên mạng xã hội cũng như kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ 2 cháu nhỏ.

Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân xác nhận gia đình bà H. có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương. Xã này đang tổng hợp thông tin, kêu gọi các nguồn hỗ trợ gia đình và thực hiện chế độ chính sách xã hội để giúp đỡ 2 cháu nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi) mồ côi cha mẹ.