SU-30MK2 cất cánh tại sân bay Kép làm nhiệm vụ trinh sát thời tiết

Sáng 18/8, một biên đội máy bay bao gồm SU-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-17, L-39NG, máy bay vận tải Casa... sẽ bay qua bầu trời Hà Nội để tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng trong dịp Quốc khánh và sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm: Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Máy bay Yak-130 luyện tập cho đại lễ A80 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó chiều 30/7, trực thăng và tiêm kích SU-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân bay đã khảo sát nhiều khu vực của Hà Nội, trong đó có Quảng trường Ba Đình, để chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh.

Máy bay SU-30MK2 là loại tiêm kích đa năng hạng nặng, được trang bị cho Không quân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Máy bay Yak-130 là loại máy bay huấn luyện phản lực, có khả năng tác chiến, được sử dụng để huấn luyện phi công chiến đấu.

Máy bay Casa C-295 tham gia luyện tập chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh (Ảnh: Thành Đông).

Máy bay L-39NG nổi tiếng với độ tin cậy và hiệu quả, cung cấp cho phi công các kỹ năng cần thiết để vận hành các phương tiện hàng không hiện đại. L-39NG có thể đạt tốc độ tối đa 775km/h và bay được quãng đường lên tới 2.600km.

Máy bay Casa C-295 có chiều dài hơn 24m, sải cánh gần 26m, cao hơn 8,6m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Máy bay SU-30MK2 luyện tập chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan thành phố khuyến cáo, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an; lực lượng xếp hình, xếp chữ.