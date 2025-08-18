Điểm tuần: Bitcoin lập đỉnh mới, iPhone 17 lên kệ sớm tại Việt Nam

Giá Bitcoin lập đỉnh mới

Tuần qua, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã phá vỡ mọi kỷ lục trước đó, vươn lên chạm mốc 124.002,49 USD. Sức nóng không chỉ tập trung ở Bitcoin. Ethereum (ETH), đồng tiền lớn thứ hai, cũng không chịu kém cạnh khi tăng vọt lên 4.780,04 USD, mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Bitcoin đã lập đỉnh mới vào tuần qua (Ảnh: CNBC).

Sự bùng nổ đồng loạt này đã đẩy tổng vốn hóa toàn bộ thị trường tiền điện tử vượt ngưỡng 4.180 tỷ USD, một con số khổng lồ so với mức 2.500 tỷ USD vào thời điểm Tổng thống Trump đắc cử tháng 11/2024.

Đà tăng của tiền số diễn ra song song với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ. Sự đồng pha này cho thấy tâm lý lạc quan và chấp nhận rủi ro đang lan tỏa mạnh mẽ trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

MacBook giá rẻ lộ giá bán

Apple đang phát triển một mẫu MacBook giá rẻ, dự kiến có giá khởi điểm từ 599 USD, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị Chromebook. Thông tin này được tiết lộ bởi MacRumors, cho thấy động thái mới của "Táo khuyết" trong việc mở rộng thị phần.

MacBook giá rẻ được cho là sẽ có thiết kế tương tự MacBook Air hiện tại (Ảnh: 9to5mac).

Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã tiết lộ rằng mẫu MacBook này sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Pro, thay vì chip M series thường thấy trên các sản phẩm Mac hiện tại. Chip A18 Pro là bộ xử lý đang được sử dụng trên dòng iPhone 16 Pro.

Dự kiến, mẫu MacBook giá rẻ này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt vào cuối quý IV/2025 hoặc đầu quý I/2026. Sản phẩm sẽ cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm bạc, hồng và vàng.

Máy tính bảng hỗ trợ màn hình chống chói

MatePad Pro 12.2 inch 2025 sở hữu công nghệ PaperMatte Display, mang đến trải nghiệm đọc và viết như trên giấy. Thiết bị tích hợp sẵn bàn phím và bút cảm ứng, giúp mang lại trải nghiệm học tập và làm việc giống như khi sử dụng một chiếc máy tính 2 trong 1.

MatePad Pro 12.2 inch có mức giá niêm yết 23,99 triệu đồng (Ảnh: Thế Anh).

Mẫu máy tính bảng này còn hỗ trợ bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa hay in ấn văn bản, trang tính hay bản trình bày, tương tự như khi thực hiện trên máy tính.

Việt Nam vươn lên trong cuộc đua 5G khu vực

Theo dữ liệu mới nhất từ Speedtest Global Index, trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn từ thứ 4 lên thứ 3 về tốc độ di động.

Theo đó, tốc độ di động của Singapore: khoảng 163.29 Mbps; Malaysia: khoảng 163.00 Mbps và Việt Nam: khoảng 146.64 Mbps. Các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines đều có tốc độ thấp hơn Việt Nam.

Tổng số thuê bao 5G của các nhà mạng đã đạt hàng chục triệu (Ảnh: Trung Nam).

Viettel đã hoàn thành hơn 7.000 trạm BTS 5G, phủ sóng 100% thủ phủ của 34 tỉnh/thành phố, đặt mục tiêu phủ sóng 5G đến 99% dân số vào năm 2030, với hơn 20.000 trạm BTS vào cuối năm 2025.

VNPT và MobiFone không công bố chi tiết số trạm BTS đã lắp đặt. Tuy nhiên VNPT công bố sóng 5G Vinaphone đã phủ khắp toàn quốc. MobiFone cũng đã nhập cuộc từ cuối tháng 3. Tổng số thuê bao 5G của các nhà mạng đã đạt hàng chục triệu.

iPhone 17 sẽ lên kệ sớm tại Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một đại lý ủy quyền của Apple (Apple Authorized Reseller) cho biết Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia mở bán iPhone 17 đợt đầu tiên cùng các thị trường lớn khác như Mỹ, Singapore, Thái Lan,...

iPhone 17 có thể sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9 (Ảnh: MacRumors).

Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone 17 vào ngày 9/9. Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng.

Dự kiến, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Như vậy, dòng sản phẩm iPhone 17 có thể sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam vào ngày 19/9.

Máy ảnh compact tích hợp bộ xử lý AI

Sony RX1R III được trang bị cảm biến full-frame 61MP kết hợp bộ xử lý BIONZ XR. Máy ảnh tích hợp 12 chế độ màu Creative Look, cho phép điều chỉnh sắc độ, độ sáng, độ tương phản và độ nét ngay trên máy cho cả ảnh tĩnh và video.

Thân máy RX1R III làm từ hợp kim magie có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ bền cao (Ảnh: CTV).

RX1R III được trang bị bộ xử lý AI có khả năng nhìn và hiểu chủ thể. Thiết bị có thể nhận diện mắt, khuôn mặt, cơ thể con người, động vật, chim và các chủ thể ngay cả khi quay lưng hoặc bị che mặt một phần, áp dụng cho cả ảnh tĩnh và video.