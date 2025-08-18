Biến động nhân sự chủ chốt tại EVN Finance

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa có loạt văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Các công bố này đều liên quan đến nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, ngày 15/8, Hội đồng quản trị EVN Finance đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Trong đơn từ nhiệm, ông Mai Danh Hiền cho biết làm đơn này theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của HĐQT. Ông Hiền sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị sau đó đã đã ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị với ông Lê Mạnh Linh.

Hội đồng quản trị cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8. Trong Nghị quyết, HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc EVN Finance từ ngày 21/8 (Ảnh: EVN Finance).

Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT EVN Finance nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8. Doanh nghiệp cũng bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc EVN Finance đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Từ ngày 21/8, ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance.

Ngân hàng Nhà nước ngày 15/8 vừa rồi cũng đã công bố kết luận thanh tra EVN Finance. Bên cạnh những mặt làm được về tăng trưởng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ sai phạm tại EVN Finance.

Một trong những vi phạm của EVN Finance là cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện.

Kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao, việc cấp tín dụng đối với các khách hàng có một số vi phạm, tồn tại về cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện vay vốn; vi phạm về thẩm định và quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay; thời hạn vay vốn; nhận tài sản bảo đảm; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định...

Kết luận thanh tra đã đưa ra một số cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng. Trước đó, ngày 5/6, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt EVN Finance với tổng số tiền 635 triệu đồng cho tổng cộng 3 vi phạm hành chính. Ngày 6/6, EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt tại quyết định trên.