Cảnh khẩn trương dọn đồ đạc, trả mặt bằng cho dự án quảng trường ở hồ Gươm

Sáng 12/8, nhiều đơn vị, cơ quan thuộc diện giải phóng mặt bằng để làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang dọn dẹp, di chuyển đồ đạc để bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện dự án.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, một số đơn vị thuộc diện giải toả mặt bằng khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm như Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội Người mù Hà Nội, Trung tâm Hội nghị thành phố...đang khẩn trương vận chuyển đồ đạc, trang thiết bị đến địa điểm làm việc mới để trả mặt bằng cho dự án.

Ông Vũ Sĩ Anh Tuấn (áo đen, nhân viên Công ty Điện lực Hà Nội) cùng nhiều nhân viên công ty đang hối hả vận chuyển nốt số trang thiết bị còn lại của đơn vị về địa điểm mới.

"Chúng tôi đã thực hiện công tác di dời, chuyển đồ đạc về nơi tập kết mới gần một tháng nay. Hiện còn một số công đoạn cuối cùng trước khi bàn giao hoàn toàn mặt bằng cho dự án. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ hoàn tất 100% việc di dời", ông Tuấn nói.

Rất nhiều hồ sơ, thiết bị của Công ty Điện lực Hà Nội được phân loại, đóng gói chờ chuyển về địa điểm mới.

Hàng chục thùng thiết bị, đồ dùng, tài liệu của đơn vị này được chuyển lên xe chuyển đi trong sáng 12/8.

Tại khu vực ngõ 22 phố Lý Thái Tổ, một số trụ sở cơ quan cũng đang trong quá trình di dời như Hội người mù TP Hà Nội, Trung tâm Hội nghị thành phố...

Theo các nhân viên đang di dời tại Trung tâm Hội nghị thành phố, hơn 2 tuần này đơn vị đã sắp xếp trang thiết bị, tài liệu, đóng gói để chuyển đi.

Các đơn vị như Công ty Điện lực Hà Nội, Trung tâm Hội nghị thành phố, Hội người mù thành phố là những đơn vị đầu tiên, thực hiện công tác di dời sớm để trả mặt bằng khu phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Biển hiệu của Trung tâm Hội nghị thành phố được tháo dỡ xuống sáng 12/8.

Theo quy hoạch của dự án, một số trụ sở cơ quan thuộc diện phải di dời gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Khách sạn Điện lực, Trụ sở tiếp công dân thành phố, Điện lực Hoàn Kiếm, Trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước... cùng hàng chục hộ dân trong khu vực.

Một số công trình trước đây được thuê làm nơi kinh doanh, trụ sở làm việc cũ đã được di dời, phá dỡ từ sớm trên phố Lý Thái Tổ.

Dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Gươm rộng hơn 2ha chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; giai đoạn 2 xây dựng 3 tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo mô hình TOD.

Khu vực toà nhà "Hàm cá mập" cũ sau khi được phá dỡ, hiện đang trong quá trình xây dựng, cải tạo mới, khu vực này dự kiến sẽ làm quảng trường và xây dựng 3 tầng hầm.

Bên cạnh khu vực phía Đông, phường Hoàn Kiếm cũng đang gấp rút cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.