Biển người chen chân trong đêm khai hội du lịch Cửa Lò

Tối 18/4, tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) diễn ra đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (Ảnh: Hữu Hoàng).

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: "Chính quyền và nhân dân Nghệ An quyết tâm bứt phá vươn lên xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như Bác Hồ mong muốn. Hãy về với biển Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng, để được khám phá, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, của dân tộc Việt Nam".

Với chủ đề "Cửa Lò - khát vọng tỏa sáng", nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra, nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Nghệ đến du khách trong nước và quốc tế.

Trong ảnh là đoàn rước Bằng công nhận Lễ hội đền Yên Lương (thị xã Cửa Lò) là di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là lễ hội dân gian gắn với tín ngưỡng thờ Tứ Vị Thánh Nương và các vị phúc thần của cư dân ven biển, là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của Nghệ An thể hiện được nhiều yếu tố riêng có của văn hóa vùng biển, được lưu truyền qua hàng trăm năm.

Lễ hội là dịp để nhân dân thực hành những nghi thức liên quan đến nghề nghiệp, để cầu mong sự linh ứng của các vị thần phù hộ cho nhân dân được cuộc sống an bình, thịnh vượng, những chuyến đi biển đầy ắp cá tôm.

Biển người chen chân trong đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò (Video: Hoàng Lam).

Khu vực quảng trường Bình Minh ken đặc người trong đêm khai hội. Từ nhiều địa phương khác trong tỉnh, người dân đến thị xã Cửa Lò để theo dõi đêm khai mạc được hứa hẹn hết sức đặc sắc với chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa và đặc biệt là hàng trăm thiết bị bay không người lái lần đầu tiên trình diễn trên bầu trời phố biển (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Phan Đình Trung (trú xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An) lần đầu tiên cùng gia đình đến Cửa Lò hòa mình vào không khí đêm khai mạc lễ hội du lịch.

"Người đông quá, chúng tôi không thể chen vào phía trong nên đành phải đứng ở ngoài để theo dõi chương trình nghệ thuật từ xa. Hi vọng ở vị trí này có thể xem được pháo hoa đẹp nhất", anh Trung nói (Ảnh: Hoàng Lam).

Màn trình diễn thiết bị bay không người lái, giới thiệu về sản vật của phố biển Cửa Lò và điểm nhấn trong xây dựng một đô thị biển văn minh, hiện đại nhưng giàu bản sắc (Ảnh: Hoàng Lam).

15 phút bắn pháo hoa rực sáng bầu trời trong đêm khai mạc (Ảnh: Anh Nguyễn).

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thị xã Cửa Lò trong đêm khai hội (Ảnh: Hoàng Lam).

Người dân và du khách theo dõi màn pháo hoa trong đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 (Ảnh: Hoàng Lam).

Trải qua 117 năm hình thành địa danh du lịch và 30 năm xây dựng phát triển, thị xã Cửa Lò đang từng bước chuyển mình, mang dáng vóc của đô thị du lịch biển sầm uất, một địa chỉ nghỉ dưỡng trải nghiệm lý tưởng, hấp dẫn với hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng cho hơn 3 vạn lượt khách lưu trú ngày đêm... (Ảnh: Hoàng Lam).