Hà Nội đang phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ sát hồ Gươm

Chiều 11/8, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ một số hạng mục chắp vá, mái tôn, các công trình tạm của nhà hàng Thủy Tạ để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan và mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đã được phê duyệt, diện tích khu vực quảng trường này sau cải tạo rộng gần 14.000m2.

Các công nhân tiến hành tháo dỡ, chỉnh trang một số hạng mục không phù hợp của nhà hàng Thủy Tạ (Ảnh: CTV).

Tại phân kỳ 1, phường Hoàn Kiếm đã phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", đang chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng theo hướng lắp dựng màn hình led, đồng thời chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần).

Phường Hoàn Kiếm cũng sẽ tiến hành thảm bê tông mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bãi xe ở đường đôi Đinh Tiên Hoàng đã được di dời và thảm lại mặt đường (Ảnh: CTV).

Ở phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Về quy hoạch xây dựng công trình ngầm, theo quy hoạch tổng thể mặt bằng, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu xây dựng không gian ngầm khoảng 3 tầng hầm dưới phạm vi quảng trường chính, dự kiến bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1 và đỗ xe tại tầng hầm 2, 3.

Cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu lối ra vào xe cơ giới (dự kiến) bố trí đấu nối từ phố Cầu Gỗ, tại vị trí áp sát tòa nhà số 7 Đinh Tiên Hoàng.

Các lối đi bộ lên xuống tầng hầm được nghiên cứu bố trí xung quanh khu vực quảng trường (cụ thể sẽ được xác định theo dự án riêng, được cấp thẩm quyền phê duyệt).

Các công nhân đang chỉnh trang khu vực tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: CTV).

Cùng với việc cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm cũng đang thực hiện các công việc theo chỉ đạo của thành phố liên quan đến quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý.

Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km.