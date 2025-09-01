Bà con miền Nam nhận quà Tết Độc lập: Nhà mở tiệc, người giữ tiền kỷ niệm

Trong ngày 1/9, các địa phương trên cả nước bắt đầu tổ chức phát quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều địa điểm, sự phấn khởi, háo hức, xúc động là điểm chung của những người dân khi nhận món quà đặc biệt.

Đối với các cán bộ làm nhiệm vụ, dù phải tất bật làm việc trong ngày lễ, các lực lượng vẫn thực hiện với tâm huyết, trách nhiệm để các phần quà tới tay người dân sớm nhất có thể.

Món quà ý nghĩa

Từ sáng sớm 1/9, phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức phát quà 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại 10 văn phòng khu phố. Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM sau sáp nhập, với 19 khu phố.

Người dân chỉ cần đến văn phòng khu phố nơi sinh sống, mang theo căn cước của chủ hộ để nhận quà. Cán bộ sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác số nhân khẩu từng hộ, từ đó phát số tiền tương ứng (100.000 đồng/người).

Bà Nguyễn Thị Mười (phường Dĩ An, TPHCM) đại diện gia đình nhận 1 triệu đồng tiền quà mừng Tết Độc lập (Ảnh: Xuân Đoàn).

Những trường hợp chưa có dữ liệu sẽ được hướng dẫn đến bàn làm việc của công an phường để bổ sung và cập nhật thông tin.

Mức nhận quà mừng dịp Quốc khánh tại phường Dĩ An dao động từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/hộ. Trường hợp nhận nhiều nhất là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mười (SN 1954, khu phố Thắng Lợi 2) với 10 nhân khẩu.

“Các cháu của tôi chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được quà mừng của Nhà nước. Một cháu học lớp 12, một cháu học lớp 11, hai cháu học lớp 5 và một cháu đang được điều trị bệnh trong bệnh viện. Tôi sẽ chia đều số tiền cho con cháu. Đây là món quà ý nghĩa của Nhà nước, chúng tôi rất phấn khởi và cảm thấy được quan tâm”, bà Mười xúc động nói.

Cán bộ công an hỗ trợ cập nhật dữ liệu cho người dân chưa có thông tin trên hệ thống (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại phường Chánh Hưng (TPHCM), từ 13h, người dân đã có mặt tại điểm phát tiền mặt trực tiếp đặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Trực (đường Dương Bá Trạc). Những người có mặt đều bày tỏ niềm phấn khởi khi được nhận quà của Nhà nước trong dịp lễ.

Bà Nguyễn Thị Nhụy (SN 1966, ngụ tại phường Chánh Hưng) cho biết, hôm nay bà đến nhận tiền thay cho hơn 10 thành viên trong gia đình. Đối với bà, phần quà này không chỉ là một số tiền, mà còn mang ý nghĩa về tinh thần dân tộc và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân.

Cán bộ phường Chánh Hưng hướng dẫn người dân về thủ tục nhận quà (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Tôi rất vui khi nghe tin toàn dân được nhận quà dịp Quốc khánh. Sau khi nhận, tôi cất giữ số tiền này như một kỷ niệm, đồng thời nhắc nhở con cháu về tinh thần dân tộc”, bà Nhụy chia sẻ.

Phường Chánh Hưng là địa phương có kinh phí thực hiện chính sách tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cao nhất, với tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 182.000 nhân khẩu.

Quà tới tay người dân ở khu tái định cư sân bay Long Thành

Chiều cùng ngày, UBND xã Long Thành (Đồng Nai) đã tổ chức phát quà Tết Độc lập đến bà con sinh sống ở khu tái định cư sân bay Long Thành tại trụ sở UBND xã Lộc An cũ. Hầu hết người dân của xã sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc ấp Suối Trầu và ấp An Bình.

Từ đầu giờ chiều, dù trời mưa lớn, tinh thần của bà con vẫn phấn khởi, rộn ràng khi đến nhận phần quà ý nghĩa từ Nhà nước. Nhiều người dân tranh thủ đi sớm, háo hức đợi nhận tiền, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui.

Người dân tỉnh Đồng Nai nhận quà mừng Tết Độc lập (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Đào Thị Tót (80 tuổi, ấp An Bình) chia sẻ, hơn 2 năm trước, bà cùng gia đình chuyển từ xã Cẩm Đường về khu tái định cư. Từ khi sinh sống tại đây, bà con luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền.

“Nghe tin Đảng, Nhà nước tặng quà dịp lễ, ai cũng vui và xúc động. Kinh tế đang khó khăn, nên số tiền hỗ trợ không lớn nhưng rất quý giá. Quan trọng hơn cả, đó là tình cảm, là sự động viên tinh thần sâu sắc”, bà Tót nói.

Bà Vũ Thị Vui (sinh sống ở ấp An Bình) xúc động cầm 500.000 đồng nhận cho cả gia đình. Bà chia sẻ, đây là món quà ý nghĩa nhất bà từng nhận từ trước tới nay.

“Lễ có quà tôi rất vui. Con cháu làm ăn khó khăn, giờ tôi sẽ mua sữa cho cháu nhỏ. Mong đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống bà con sẽ khấm khá hơn. Tôi cũng cảm nhận rõ sự niềm nở, ân cần của cán bộ khi trực tiếp trao quà cho dân”, bà Vui bày tỏ.

Các cán bộ tại xã Long Thành làm việc xuyên lễ để các phần quà kịp thời tới tay người dân (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Phan Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Thành, cho biết, sau khi nhận công văn từ tỉnh, xã Long Thành huy động toàn bộ cán bộ các phòng ban chuyên môn, toàn bộ cán bộ mặt trận từ xã xuống ấp để khẩn trương triển khai công tác gửi quà Tết Độc lập đến người dân.

"Những ngày nghỉ lễ vừa qua, cán bộ xã đều không nghỉ, làm việc từ sáng đến tối để triển khai nhanh công việc, sớm gửi quà đến tận tay người dân vui lễ. Dù làm xuyên lễ, ai cũng khẩn trương, vui vẻ, cố gắng hoàn thành tốt công việc”, ông Phong chia sẻ.

Trong ngày 1/9, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt tổ chức chi trả quà 100.000 đồng/người.

Tại điểm phát quà ở Trường Tiểu học Đa Thiện, phường Lâm Viên (TP Đà Lạt), từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để làm thủ tục nhận quà. Ông Hoàng Xuân Đông, Tổ trưởng Tổ dân phố Đa Thiện 1, cho biết, tổ có 400 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Để người dân nắm bắt được kế hoạch chi trả quà Quốc khánh, từ ngày 31/8, tổ dân phố đã phối hợp cùng cán bộ UBND phường Lâm Viên thông báo trực tiếp đến từng hộ.

“Trong buổi đầu tiên, đa phần bà con sắp xếp thời gian đến làm thủ tục, nhận quà. Đây là lần đầu tiên người dân được nhận phần quà ý nghĩa từ Đảng, Nhà nước nhân dịp Quốc khánh, ai cũng phấn khởi, vui mừng”, ông Đông chia sẻ.

Người dân Lâm Đồng làm các thủ tục nhận quà nhân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Phạm Duy Tư (68 tuổi) cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục, ông được nhận số tiền 1,2 triệu đồng cho 12 nhân khẩu trong gia đình.

“Người đến nhận quà rất đông, nhưng cán bộ làm việc tận tình, khẩn trương. Phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân, nên chúng tôi vô cùng biết ơn, quý trọng”, ông Tư xúc động.

Trong ngày 1/9, bà Đỗ Thị Giáo (78 tuổi) cũng được cán bộ địa phương trao tận tay 1,1 triệu đồng cho 11 nhân khẩu trong gia đình, gồm 3 thế hệ. Sau khi nhận quà, bà dự định tổ chức họp mặt con cháu để cùng chia sẻ niềm vui, đồng thời dành một phần làm quỹ khuyến học cho các cháu nhỏ, phần còn lại mua thực phẩm để cả nhà quây quần trong bữa cơm đoàn viên.

“Tôi rất vui và tự hào khi Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân. Hôm nay, tôi sẽ nấu một bữa cơm ngon để cả gia đình cùng chung vui trong ngày lễ trọng đại của dân tộc”, bà Giáo bày tỏ.

Ông Phan Thế Hanh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết, địa phương đã phân bổ 375 tỷ đồng về 124 xã, phường, đặc khu Phú Quý để chi trả quà 100.000 đồng/người. Từ ngày 31/8, nhiều xã, phường đã khẩn trương triển khai; một số đơn vị làm việc đến khuya để đảm bảo quà đến tay người dân trước ngày lễ 2/9.