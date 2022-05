Vì sao Kim Kardashian là "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta"?

(Dân trí) - Kim Kardashian ngầm cho rằng mình chính là một "biểu tượng sex" đương đại, là một "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta". Thực tế, sự ngầm so sánh ấy cũng... có lý, vì sao?

Trong sự kiện thời trang đình đám nhất thế giới - Met Gala vừa diễn ra đầu tháng 5 này, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian mặc lại bộ váy bó sát gợi cảm nổi tiếng, gắn liền với nữ minh tinh "biểu tượng sex" Marilyn Monroe (1926 - 1962).

Dường như Kim Kardashian (41 tuổi) ngầm so sánh mình chính là một biểu tượng sex đương đại, là một "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta". Thực tế, sự ngầm so sánh ấy cũng... có lý, giữa hai người đẹp quả thực có khá nhiều điểm tương đồng.

Dường như Kim Kardashian (41 tuổi) ngầm so sánh mình chính là một biểu tượng sex đương đại, là một "Marilyn Monroe của thời đại chúng ta" (Ảnh: Daily Mail).

Lúc sinh thời, Marilyn Monroe từng mặc bộ đầm bó sát gợi cảm này để xuất hiện trên sân khấu, hát "Happy Birthday Mr President" chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ đương thời - ông John F. Kennedy. Bộ váy gợi cảm của Marilyn Monroe từng được bán ra tại một cuộc đấu giá với mức giá lên tới 4,8 triệu USD.

Bộ váy trứ danh có gắn 6.000 viên đá và là một món đồ thời trang đắt giá thuộc sở hữu của bảo tàng Ripley's Believe It or Not, họ đã cho Kim Kardashian mượn để mặc đi dự Met Gala.

Khi Kim mặc bộ đầm này xuất hiện tại sự kiện, người ta nhận ra rằng kỳ thực, cô có nhiều điểm chung với "bom sex" Marilyn Monroe.

Cả hai người phụ nữ đều trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, đều là người đẹp nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí ở thời đại mà họ sống. Cả hai cùng nổi tiếng với những đường cong nóng bỏng, và cùng gặp scandal khiến họ trở thành... "biểu tượng sex".

Hãy cùng xem "siêu vòng 3" Kim Kardashian và "biểu tượng sex" Marilyn Monroe có cuộc đời giống nhau đến thế nào...

3 đời chồng với nhiều sự tương đồng lạ lùng trong hôn nhân

Cả Kim Kardashian và Marilyn Monroe đều từng kết hôn 3 lần và cả 3 cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng ly hôn. Cả hai người phụ nữ đều kết hôn lần đầu từ khi họ còn ở lứa tuổi "teen". Người chồng thứ hai của họ đều là ngôi sao thể thao. Cuộc hôn nhân thứ 3 của cả hai người đẹp đều là với những nghệ sĩ.

Marilyn khi bước vào cuộc hôn nhân đầu (ảnh trái). Người chồng đầu của Kim Kardashian (ảnh phải) (Ảnh: Daily Mail).

Về cuộc hôn nhân đầu, "biểu tượng sex" Marilyn Monroe mới chỉ 16 tuổi khi quyết định kết hôn với một người đàn ông có tên James Dougherty (21 tuổi) hồi năm 1942.

Tên thật của Marilyn Monroe khi ấy là Norma Jeane Mortenson. Cô đã có một tuổi thơ không êm ả khi liên tục phải thay đổi nơi ở, lúc thì sống với mẹ ruột, lúc lại được gửi tới các gia đình thân quen nhờ nuôi hộ, và có lúc phải sống trong trại trẻ mồ côi.

Nguyên nhân của việc này là bởi mẹ của Marilyn không có đủ năng lực tài chính và sự ổn định về sức khỏe tinh thần để có thể nuôi con. Sau cùng ở tuổi 16, Marilyn quyết định kết hôn sớm để có một mái nhà ổn định sau những năm tháng liên tục phải thay đổi nơi ở. 4 năm sau, Marilyn ly hôn để theo đuổi công việc người mẫu và diễn viên, do chồng của cô không ủng hộ cô theo đuổi công việc này.

Về Kim Kardashian, cô mới chỉ 19 tuổi khi kết hôn lần đầu với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas hồi năm 2000, Thomas hơn cô 10 tuổi.

Cuộc hôn nhân này diễn ra với nhiều sự bồng bột của tuổi trẻ, Kim thừa nhận rằng cô đã không tỉnh táo ở thời điểm quyết định kết hôn, Kim đã quyết định kết hôn mà không hề hỏi han ý kiến của người thân. Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm thì Kim đệ đơn ly hôn. Về sau, Kim nói rằng cuộc hôn nhân đầu của cô rất bất ổn và cô đã bị bạo hành thể chất.

Cả Marilyn và Kim đều có cuộc sống riêng thu hút sự quan tâm lớn, nhưng riêng cuộc hôn nhân đầu của họ lại rất ít thông tin.

Người chồng thứ hai của Marilyn và Kim đều là ngôi sao thể thao (Ảnh: Daily Mail).

Về cuộc hôn nhân thứ hai, Marilyn kết hôn với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio, một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất thời bấy giờ.

Cặp đôi kết hôn năm 1954 nhưng ly hôn chỉ một năm sau đó. Joe luôn cảm thấy khó khăn trước sự nổi tiếng của Marilyn, ngôi sao thể thao không muốn vợ xuất hiện trước truyền thông với phong cách gợi cảm đến mức được mệnh danh là 'biểu tượng sex". Thực tế, người chồng thứ 3 của Kim Kardashian - rapper Kanye West - cũng luôn cảm thấy khó chịu trước vẻ "bốc lửa" của vợ.

Trong cuộc hẹn đầu giữa Marilyn Monroe và cầu thủ Joe DiMaggio, cô khá "ngần ngừ" vì không nghĩ rằng mình có hứng thú với một cầu thủ bóng chày, Marilyn tới muộn hai tiếng. Nhưng sự kiên nhẫn chờ đợi của Joe đã khiến Marilyn rất ấn tượng.

Ngay cả khi đã cưới được Marilyn, Joe vẫn luôn cảm thấy bất an về công việc của vợ (Ảnh: Daily Mail).

Hai người bắt đầu hẹn hò nhưng ngay từ đầu Joe đã tỏ ra không thích công việc mà Marilyn theo đuổi, cầu thủ bóng chày có quan niệm rất cứng nhắc và cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà. Joe luôn cảm thấy khổ sở vì ghen tuông trước sự quan tâm mà nhiều người đàn ông dành cho Marilyn.

Khi mối quan hệ tình cảm dần trở nên nghiêm túc, Joe cho rằng Marilyn nên từ giã sự nghiệp diễn xuất bởi công việc này khiến một người vốn có những vấn đề tâm lý như cô thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng.

Vào đêm giao thừa năm 1953, Joe cầu hôn Marilyn, nữ minh tinh đồng ý, họ kết hôn ngay trong tháng 1/1954, mọi thứ diễn ra rất đơn giản.

Khi bước vào cuộc hôn nhân này, Marilyn có một lời đề nghị lạ lùng, rằng nếu cô qua đời trước Joe, liệu Joe có thể tuần nào cũng đặt hoa tươi lên mộ của cô được không. Joe hứa sẽ làm điều đó. Vài năm sau, Joe sẽ thực hiện lời hứa nhuốm màu bi thương này.

Ngay cả khi đã cưới được Marilyn, Joe vẫn luôn cảm thấy bất an về công việc của vợ, anh luôn tìm cách thuyết phục, tác động để Marilyn từ bỏ công việc. Mối quan hệ giữa họ đổ vỡ khi Joe hành xử bạo lực với Marilyn sau khi chứng kiến một cơn gió "tinh nghịch" trên phim trường "The Seven Year Itch" làm... tung bay tà váy của vợ.

5.000 người đã có mặt để được thấy Marilyn ghi hình trên đường phố New York, thế rồi bất ngờ một cơn gió nổi lên làm tà váy của người đẹp bay lên. Điều không may là Joe cũng có mặt ở đó và chứng kiến tất cả. Cơn ghen nổi lên, sau đó, một cuộc cãi lộn lớn đã xảy ra giữa Joe và Marilyn, anh đã hành xử bạo lực với cô.

Đến tháng 10/1954, 9 tháng sau khi kết hôn với Joe, Marilyn đệ đơn ly hôn. Joe không xuất hiện trước tòa khi các thủ tục ly hôn được Marilyn tiến hành đơn phương.

Khoảnh khắc trứ danh của Marilyn Monroe đã khiến cuộc hôn nhân thứ hai của cô tan vỡ (Ảnh: Daily Mail).

Một năm sau, Marilyn kết hôn với biên kịch Arthur Miller. Trong cuộc hôn nhân thứ ba, Marilyn tự nguyện giảm bớt cường độ diễn xuất, cô bắt đầu ở nhà nhiều hơn để nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, dành cho chồng nhiều sự quan tâm, chăm sóc.

Cặp đôi kết hôn trong một hôn lễ nhỏ giản dị, chiếc nhẫn cưới của Marilyn có khắc dòng chữ "now is forever" (bây giờ là mãi mãi). Marilyn viết lên một trong những bức ảnh cưới của cô ba chữ "hy vọng, hy vọng, hy vọng".

Nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng nảy sinh những vấn đề bởi Marilyn bị sảy thai và khó có con. Marilyn suy sụp sau khi đọc được một trang nhật ký của Miller viết về nỗi thất vọng của ông trong cuộc hôn nhân này.

Trong nhật ký, Miller đã viết hết những suy nghĩ của mình về vợ và có những từ ngữ khiếm nhã. Về điều này, Marilyn từng nói: "Anh ấy nghĩ tôi là một thiên thần nhưng rồi anh ấy biết là mình đã nhầm. Anh ấy đã cưới một người phụ nữ cũng có nhiều điểm bất toàn giống như người vợ cũ của anh ấy". Sau cùng, cuộc hôn nhân thứ 3 của Marilyn kết thúc năm 1961.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của cả hai người đẹp đều là với những nghệ sĩ (Ảnh: Daily Mail).

Về Kim Kardashian, trong cuộc hôn nhân thứ hai, Kim kết hôn với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries vào năm 2011. Lễ cưới nhận được nhiều sự quan tâm chú ý bởi lúc này cả Kim và Kris đều là người nổi tiếng. Hình ảnh tại lễ cưới được bán cho tạp chí People với giá 1,5 triệu USD.

Dù vậy, Kim đệ đơn ly hôn chỉ sau 72 ngày. Đây từng là một thông tin gây chấn động trong giới giải trí Mỹ. Thủ tục ly hôn được hoàn tất trong năm 2013, ở thời điểm vài tuần trước khi Kim sinh người con đầu lòng với rapper Kanye West - người chồng thứ 3 của cô.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của Kim với rapper Kanye West đưa lại cho cô 4 người con. Trước khi chia tay, Kim và Kanye từng được nhìn nhận là một cặp đôi quyền lực trong giới giải trí quốc tế. Khi ở bên nhau, họ đã cùng gây dựng được khối tài sản "tỷ đô".

Hiện tại, Kim đã có mối quan hệ tình cảm đầu tiên sau khi ly hôn, cô đang hẹn hò nam diễn viên hài Pete Davidson, một nghệ sĩ kém cô 13 tuổi.

Marilyn và Kim cùng được xem là những biểu tượng quyến rũ trong thời đại của mình

Hai người phụ nữ cùng được biết đến với những đường cong gợi cảm nóng bỏng (Ảnh: Daily Mail).

Khi Kim bắt đầu được biết đến hồi đầu thập niên 2000 với tư cách bạn thân của Paris Hilton, hình thể đầy đặn với nhiều đường cong của cô bị xem là không tuân theo chuẩn đẹp thịnh hành ở thời điểm ấy. Lúc này, mốt "mình dây" đang được ưa chuộng. Nhưng rồi qua thời gian, vẻ đẹp của Kim lại được xem là quyến rũ hàng đầu trong nền công nghiệp giải trí đương đại.

Những đường cong của Marilyn cũng từng là một hiện tượng lạ trong giới showbiz đương thời. So với chuẩn mực hình thể phụ nữ trong thời đại của Marilyn, người đẹp cũng được cho là có một thân hình "nảy nở".

Scandal sex và ảnh khỏa thân giúp hai người đẹp... trở nên nổi tiếng

Cả Marilyn và Kim đều có sự nghiệp lớn, rất thành công trong giới showbiz, nhưng sự nghiệp của cả hai người họ đều gắn với scandal ở bước khởi đầu.

Về Kim, cô bắt đầu được nhắc tới nhiều trong nền công nghiệp giải trí Mỹ hồi năm 2007 sau khi băng "nóng" của cô và bạn trai cũ Ray J bị phát tán.

Ban đầu, Kim kiện bên phát tán băng "nóng", nhưng khi đơn vị này đề nghị bồi thường cho Kim 5 triệu USD, cô đã rút đơn kiện. 6 tháng sau bê bối lộ clip "nóng", Kim và gia đình bắt đầu thực hiện show truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashians", show này sau đó đã được thực hiện trong suốt 14 năm.

Cả Marilyn và Kim đều có sự nghiệp lớn, rất thành công trong giới showbiz, nhưng sự nghiệp của cả hai người họ đều gắn với scandal ở bước khởi đầu (Ảnh: Daily Mail).

Chính từ show thực tế này mà các thành viên trong gia đình Kardashian được biết tới và gây dựng được sự nghiệp riêng, còn Kim, cô đã trở thành tỷ phú USD.

Thực tế, chính việc lộ clip "nóng" đã... mở ra sự nghiệp cho Kim. Chính Kim cũng thừa nhận rằng trong suốt cuộc đời mình, cô sẽ còn phải trả giá cho sự việc bẽ bàng năm xưa, cô sẽ phải nỗ lực gấp 10 lần người khác để được ghi nhận về thực lực.

Về Marilyn, danh xưng "biểu tượng gợi cảm" đến với cô bắt đầu từ sự cố lộ ảnh khỏa thân. Năm 1949, Marilyn Monroe vẫn chưa phải ngôi sao nổi tiếng. Khi đó, cô gái 22 tuổi còn đang chật vật đi tìm những vai diễn và cần có tiền để duy trì cuộc sống.

Về Marilyn, danh xưng "biểu tượng gợi cảm" đến với cô bắt đầu từ sự cố lộ ảnh khỏa thân (Ảnh: Daily Mail).

Marilyn Monroe đã nhận lời mời chụp hình khỏa thân với tay máy Tom Kelley. Khi thực hiện những bức ảnh này, vợ của nhiếp ảnh gia Tom Kelley cũng có mặt để giúp Marilyn cảm thấy bình tĩnh hơn. Kết thúc buổi chụp hình, Marilyn nhận được khoản thù lao khá "bèo" - chỉ 50 USD, tên người mẫu được ghi là Mona Monroe.

Trong cuốn tự truyện của mình sau này, Marilyn đã giải thích rằng cô chỉ nhận lời chụp hình khỏa thân vì quá "tuyệt vọng", không nghề nghiệp, lại đang "cháy túi".

Sau khi thực hiện xong những bức ảnh này, nhiếp ảnh gia Tom Kelly đã đem bán ảnh. Sau giai đoạn khó khăn, Marilyn Monroe bắt đầu nhận được những lời mời diễn xuất và ngày càng trở nên nổi tiếng.

Vào năm 1952, một số tờ tin tức đưa tin về những bức ảnh khỏa thân năm xưa của Marilyn. Trước vụ việc lùm xùm, Marilyn rất lo lắng vì cô mới có những tín hiệu vui trong sự nghiệp diễn xuất. Công ty quản lý của cô khuyên cô nên chối phăng vụ việc này, để giữ gìn hình ảnh, dù sao thì việc người với người có nét giống nhau cũng không phải chuyện hiếm gặp.

Tuy vậy, nữ diễn viên quyết định nói ra sự thật và giải thích chân thành trong một cuộc phỏng vấn rằng khi thực hiện những bức ảnh khỏa thân ấy, cô đang rất nghèo, đang phải sống chật vật vì không có công việc ổn định, vì vậy, cô buộc phải chấp nhận mọi lời đề nghị trong công việc, cốt để có tiền duy trì cuộc sống, miễn là không phạm pháp.

Trước sự chân thành, trung thực của Marilyn Monroe, công chúng đã không quay lưng lại với cô, dù quan niệm xã hội khi ấy vẫn còn rất khắt khe xung quanh chuyện "khỏa thân".

Những vai diễn của Marilyn cũng luôn được xây dựng theo hướng gợi cảm, nóng bỏng, là niềm khao khát của nam giới (Ảnh: Daily Mail).

Ngay sau đó, Marilyn Monroe càng được quan tâm và trở nên nổi tiếng hơn. Tháng 12/1953, ấn bản đầu tiên của tạp chí Playboy bán được hơn 50.000 bản, trên trang bìa tạp chí chính là hình Marilyn Monroe, bên trong báo có đăng tải lại những bức ảnh khỏa thân của người đẹp chụp năm xưa. Lần này, những bức ảnh gợi cảm được đăng tải với tên tuổi thật của người mẫu.

Kể từ đó, danh xưng "biểu tượng sex" gắn với Marilyn Monroe. Về sau, những vai diễn của cô cũng luôn được xây dựng theo hướng gợi cảm, nóng bỏng, là niềm khao khát của nam giới.

Không được nhìn nhận nghiêm túc về mặt thực lực, trí tuệ

Marilyn lúc sinh thời từng thất vọng vì những vai diễn một màu của mình, đó thường là những dạng vai cô nàng sexy, gợi cảm nhưng không có chiều sâu (Ảnh: Daily Mail).

Dù cả Marilyn và Kim đều rất nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí, Marilyn thậm chí được xem là một huyền thoại của Hollywood, nhưng trong sự nghiệp của cả hai người đẹp, họ đều chật vật để được ghi nhận về mặt thực lực.

Thực tế, cả Marilyn và Kim đều không được giới sao hạng A hoan nghênh, vì có những nhận định cho rằng Marilyn hay Kim đều không phải những phụ nữ có thực tài, thoạt tiên nổi lên bằng việc lộ ảnh khỏa thân hay lộ clip "nóng", rồi được săn đón chủ yếu vì sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng.

Marilyn lúc sinh thời từng thất vọng vì những vai diễn một màu của mình, đó thường là những dạng vai cô nàng sexy, gợi cảm nhưng không có chiều sâu.

Marilyn thường được biết đến ở khía cạnh người đẹp tóc vàng gợi cảm, nhưng kỳ thực trong cuộc sống cá nhân, cô còn là một người đẹp thích đọc sách.

Thực tế, Marilyn chưa tốt nghiệp trung học, nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, Marilyn rất đề cao việc cải thiện bản thân thông qua việc tìm hiểu về văn học, kịch nghệ, thi ca, chính trị, lịch sử, triết học, tâm lý học... Không những thế, Marilyn còn để lại rất nhiều câu nói hay mà cho tới hôm nay những câu nói ấy vẫn còn được công chúng yêu thích.

Về Kim Kardashian, cô cũng được nhắc đến chủ yếu ở khía cạnh diện mạo, được mệnh danh là Kim "siêu vòng 3" (Ảnh: Daily Mail).

Về Kim Kardashian, cô cũng được nhắc đến chủ yếu ở khía cạnh diện mạo, được mệnh danh là Kim "siêu vòng 3", thoạt tiên, những đánh giá về Kim cũng rất... xem nhẹ người phụ nữ này, bởi cô được biết đến từ việc lộ clip "nóng" và không có "thực tài" trong lĩnh vực nghệ thuật.

Vậy nhưng hiện tại, người ta đã phải nhìn nhận lại về Kim, một ngôi sao truyền hình thực tế, một nữ doanh nhân tỷ phú, và giờ đây, Kim còn đang theo đuổi việc học để trở thành luật sư.

Kim và Marilyn rất khác nhau nếu xét về xuất thân và mức độ giàu có

Dù có nhiều điểm tương đồng trong sự nghiệp và cuộc sống trưởng thành, nhưng Marilyn và Kim lại rất khác biệt về xuất thân ban đầu.

Marilyn lớn lên bên một người mẹ đơn thân có nhiều bất ổn, không đủ khả năng chăm sóc tốt cho con gái mình, còn Kim lớn lên trong một gia đình khá giả và có nhiều anh chị em bên cạnh.

Dù có nhiều điểm tương đồng trong sự nghiệp và cuộc sống trưởng thành, nhưng Marilyn (phải) và Kim (trái) lại rất khác biệt về xuất thân ban đầu (Ảnh: Daily Mail).

Kim còn có một người cha là luật sư, cô rất yêu thương cha - ông Robert Kardashian. Ông Robert đã qua đời năm 2003 ở tuổi 59, khi Kim 23 tuổi.

Về Marilyn, cô chưa từng gặp cha ruột của mình, còn mẹ ruột của Marilyn thì thường xuyên phải ra vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Kim hiện tại có tổng giá trị tài sản lên tới 1,8 tỷ USD. Tài sản của Kim chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thời trang và mỹ phẩm.

Còn Marilyn, dù là một huyền thoại ở Hollywood, nhưng lại sở hữu một khối tài sản "giản dị" với chỉ khoảng 370.000 USD ở tại thời điểm nữ diễn viên qua đời. Con số này tương đương với khoảng 3,5 triệu USD hiện nay.

Ở thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp, Marilyn có khối tài sản ước tính vào khoảng 800.000 USD (tương đương với 7 triệu USD hiện nay), nhưng cô không quan tâm tới việc đầu tư sinh lợi và lại chi dùng nhiều vào việc mua sắm quần áo, nữ trang...

Bích Ngọc

Theo Daily Mail

07/05/2022