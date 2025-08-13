Thấy vợ quát người đàn ông lạ, tôi phát hiện bí mật sau 6 năm không ngờ tới

6 năm hôn nhân, tôi cứ nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Vợ hiền, con gái ngoan, bố mẹ hai bên cũng yêu thương nhau. Tôi bươn chải bên ngoài, cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, còn vợ ở nhà chăm con, giữ tổ ấm. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng đủ đầy, ấm áp.

Hôm đó, tôi đi công tác. Hợp đồng ký sớm, tôi háo hức nghĩ sẽ mua ít đồ ăn, vài món quà nhỏ về cho vợ con, coi như một bất ngờ. Nhà tôi nằm trong hẻm nên tôi bảo taxi dừng ở đầu đường rồi đi bộ vào.

Và chính khoảnh khắc đó, tôi thấy cảnh tượng mà cả đời này cũng không thể quên. Từ xa, vợ tôi đang kéo tay một người đàn ông lạ, mặt căng thẳng. Tôi chưa kịp bước đến thì nghe giọng người kia: “Bao giờ em mới cho anh gặp con?”.

Vợ tôi gắt: “Nhỏ tiếng thôi. Giờ tôi có gia đình mới rồi. Tôi tưởng anh ở tù ra sẽ thay đổi, ai ngờ vẫn vậy”.

Tưởng tạo bất ngờ cho vợ, ai ngờ tôi nhận lại cú sốc lớn (Ảnh minh hoạ: TD).

Người đàn ông đáp giọng vừa day dứt, vừa giận dữ: “Xưa anh cờ bạc, đánh đập em, giờ anh trả giá rồi. Anh không còn cờ bạc nữa, chỉ muốn gặp con thôi”.

Vợ tôi lắc đầu cho rằng, anh ta không xứng đáng. Mặt cô ấy lạnh căm, đẩy người đàn ông lạ mặt ra và cầu xin hắn đừng làm phiền hạnh phúc gia đình cô ấy nữa.

Tôi đứng chết lặng. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Đầu óc quay cuồng, tim đập loạn, nhưng rồi… tôi bước tiếp như chưa thấy gì.

Mấy ngày sau, tôi sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Con gái tôi 5 tuổi, nghĩa là vợ có bầu khi chúng tôi mới quen chưa lâu. Lúc đó, tôi vẫn nghĩ đó là con mình. Nhưng giờ… một câu nói vừa rồi khiến mọi thứ lung lay.

Tối hôm ấy, tôi gọi vợ xuống nói chuyện. Cô ấy khóc và kể lại hết. Trước khi quen tôi, cô yêu người kia. Hắn cờ bạc, vũ phu nên chia tay. Không ngờ lúc đó, cô đã mang thai.

Khi quen tôi, chúng tôi cũng có quan hệ nên cô tin rằng, tôi sẽ nghĩ đó là con mình. Hắn sau này nhắn tin đe dọa, nói sẽ cho tôi biết sự thật, thậm chí dọa tung video "thân mật". Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc.

Ngồi trước mặt tôi, vợ nắm tay, nói rằng 6 năm qua, cô toàn tâm toàn ý với chồng. Con gái không mang dòng máu của tôi nhưng là máu thịt của gia đình này.

Tôi hiểu. Tôi cũng yêu cô ấy. Nhưng cái gai trong lòng vẫn ở đó. 5 năm nuôi con, từng cái ôm, từng nụ cười, từng tiếng gọi “bố ơi” đều khắc sâu trong tôi.

Và rồi đỉnh điểm đến từ chính trái tim mình. Tôi nhận ra, điều tôi đau nhất không phải việc con không phải con ruột, mà là cảm giác mình đã bị tước mất quyền được biết sự thật từ đầu.

Nếu ngày ấy cô nói, tôi vẫn sẽ cưới, vẫn sẽ nuôi con. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không sống suốt 6 năm trong một niềm tin vốn không trọn vẹn.

Giờ đây, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Ly hôn ư? Tôi không đành. Tiếp tục ư? Tôi vẫn còn vết xước trong lòng. Có lẽ, chỉ thời gian mới trả lời được cho tôi…