Trót "thân mật" có thai, bạn gái đòi làm một việc khiến tôi sợ hãi

Chào mọi người, tôi năm nay 25 tuổi. Bạn gái kém tôi hai tuổi, tên là Thùy. Thùy vừa tốt nghiệp đại học nhưng học tiếp văn bằng 2 nên chưa có việc làm. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm, chính thức là người yêu được hơn một năm nay.

Tôi đã đưa Thùy về nhà tôi chơi. Tuy không gọi là chính thức ra mắt, bố mẹ gia đình hai bên cũng mặc nhiên coi như dâu rể trong nhà. Thùy là cô gái có cá tính, sống độc lập và rất cố gắng.

Dù tôi đã có lời, Thùy muốn công việc phải ổn định rồi mới làm đám cưới. Về quan điểm sống, Thùy là cô gái ngoan ngoãn, mang tư tưởng truyền thống. Em luôn nhắc tôi phải giữ gìn cho em đến ngày cưới.

Tôi suy nghĩ cởi mở hơn nhưng cũng xác định đây là người mình yêu để cưới nên tôi tôn trọng em, chưa bao giờ dám vượt quá giới hạn. Tuy nhiên lại xảy ra chuyện khi đợt công tác gần đây của tôi kéo dài, khiến tôi bị ốm phải xin nghỉ ở nhà hai ngày.

Thùy nghe tin tôi mệt nên đến chăm tôi. Sau đó, cả hai trong một phút yếu lòng đã xảy ra quan hệ. Lúc nhìn bức ảnh que thử thai hai vạch Thùy gửi, tôi khá sốc, cảm giác như nhiều suy nghĩ, dự tính đang cùng lúc bị đảo lộn trong đầu.

Bạn gái tôi mang bầu nhưng nhất quyết đòi bỏ thai (Ảnh minh hoạ: iStock).

Thùy khóc vì hoảng sợ. Cô ấy có nhiều nỗi sợ hơn tôi. Sợ bố mẹ buồn, bị nghe lời nói sau lưng, sợ chưa có công việc, không có khả năng chăm sóc được con... Tóm lại là Thùy muốn bỏ thai.

Tôi đã thuyết phục Thùy giữ lại con, nhân tiện tổ chức đám cưới luôn. Nhưng Thùy chưa muốn cưới. Cô ấy nói, nếu tôi không đồng ý bỏ thì cô ấy sẽ tự ý đi bệnh viện xử lý một mình. Quan điểm của Thùy sinh con thì phải mang lại hạnh phúc cho con, chứ không phải bắt con sinh ra trong khó khăn, khổ sở.

Thùy muốn tạo lập sự nghiệp rồi mới cưới chồng, đẻ con bởi cô ấy đã mất rất nhiều năm cố gắng theo đuổi học hành. Chẳng tội gì lao đầu vào bỉm sữa mà chôn vùi mơ ước, phá vỡ tương lai. Chưa kể bản thân tôi công việc cũng chỉ mới bắt đầu, lương tháng không đủ lo cho cô ấy và con.

Nói gì đi nữa, đây thực sự không phải thời điểm thích hợp để cưới xin, sinh đẻ. Thùy yêu cầu tôi tuyệt đối không được thông báo với gia đình hai bên. Hiện tại, không khí giữa hai đứa tôi vô cùng căng thẳng, chỉ vì chuyện này mà thành ra cãi vã. Từ việc này kéo theo việc kia, tôi không kiểm soát được.

Ví dụ, tôi càng quan tâm, Thùy càng tìm cách đẩy tôi ra xa. Em hết giận dỗi, lại quay sang nói năng gắt gỏng, trách cứ. Tôi mua đồ ăn đến, tôi muốn chở em đi học, đi chơi, em cũng không chịu. Tôi không hiểu phản ứng của Thùy thế nào để mà chiều theo.

Tôi đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, khéo vì chuyện này mà chúng tôi chia tay không biết chừng. Tôi vẫn yêu và muốn có trách nhiệm với Thùy nhưng nói thật là tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi không hiểu tôi phải làm gì thì mới được?

Cưới thì không cho cưới, muốn giữ con cũng không được giữ con. Em suốt ngày khóc lóc, dỗi hờn như người mất kiểm soát. Có con thôi mà, việc gì đâu mà ghê gớm? Tôi đã cáu, bực bội nói lại nhưng rồi vẫn phải xuống nước làm lành.

Vì Thùy mất bình tĩnh nên đi đâu, làm gì, tôi cũng phải chốc lát gọi điện kiểm tra. Tôi cảm thấy rất rối bời, vừa hoang mang, vừa hối hận. Hoang mang vì tôi không biết phải làm sao mới đúng?

Tôi muốn giữ con vì biết phụ nữ bỏ thai hoàn toàn không tốt, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Khéo còn ảnh hưởng cả tương lai sau này khó có thai được nữa.

Nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ sống trong ân hận cả đời. Tôi hối hận vì mình đã không kiềm chế bản thân để giờ đây, cả hai cùng mệt mỏi. Nhìn người yêu khóc sưng cả mắt, tôi thực sự bất lực, không biết phải làm sao?

Tôi mong nhận được lời khuyên từ các anh, các chị.