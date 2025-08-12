Vợ ngoại tình, chồng tha thứ rồi run rẩy nhận cái kết bất ngờ sau 12 năm

Tôi vẫn nhớ như in cái đêm 12 năm trước, bạn thân tôi gọi điện rủ đi nhậu lúc gần nửa đêm. Cậu ấy nói có chuyện không thể tâm sự với ai ngoài tôi. Hai người đàn ông ngồi với nhau cả buổi, cậu ấy kể: “Vợ tôi ngoại tình. Tôi sốc lắm, nhưng thôi... cô ấy xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm, tôi tha cho rồi”.

Tôi im lặng. Ngoại tình là điều tôi căm ghét nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của cậu ấy lúc đó, tôi biết cậu ấy đã đau tới tận cùng. Họ yêu nhau từ hồi cấp 3 rồi cưới nhau khi cả hai vừa bước vào tuổi đôi mươi.

Chuyện vợ chồng trẻ va vấp, người này lầm lỗi, người kia tha thứ… nghe tưởng chừng quen thuộc. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bạn tôi lại là người rơi vào hoàn cảnh này.

Cậu ấy nói, từ sau lần đó, niềm tin trong lòng đã nứt vỡ. Cậu ấy không còn chắc chắn rằng, vợ mình hoàn toàn trung thực trong những năm tháng yêu đương vì đã có lúc họ giận nhau, xa cách. Có thể… cô ấy đã "bắt cá hai tay"?

Dù vậy, cậu ấy vẫn cố chôn chặt những nghi ngờ. Cả hai tiếp tục sống cùng nhau, sinh con, vun vén tổ ấm như bao người bình thường khác. Cậu ấy nói, vợ thay đổi hẳn, chăm lo gia đình, con cái, chẳng còn đi đâu, cũng không dính dáng gì đến quá khứ. Cậu ấy tin, mọi thứ chỉ là lỗi lầm nhất thời, đàn bà ai cũng có lúc yếu lòng.

Hoá ra nhường nhịn, cho qua chuyện lại là một sai lầm lớn (Ảnh minh hoạ: iStock).

Rồi con đầu ra đời, đó là một bé gái xinh xắn. Vài năm sau, vợ chồng cậu ấy có thêm một bé trai. Cả nhà mừng như trẩy hội, có con trai nối dõi mà. Cậu ấy chiều con, yêu vợ, đi làm bao nhiêu tiền đều đưa hết. Ô tô cũng cố mua cho vợ đưa con đi học, dẫu bản thân chẳng cần. Cuộc sống tưởng đã yên bình.

Nhưng cách đây hai hôm, cậu ấy lại gọi tôi. Cũng như đêm năm nào, lần này, cậu ấy chỉ nói một câu: “Cái My là con tôi, còn thằng Minh thì... không phải”. Tôi chết lặng.

Hóa ra bao năm qua, vợ cậu ấy vẫn lừa dối. Không, có lẽ là ngay từ đầu, cô ấy chưa bao giờ dừng lại. Cậu ấy kể, mới đây thôi, trong lúc dọn dẹp điện thoại cũ của vợ, cậu ấy vô tình đọc được đoạn tin nhắn vợ gửi cho gã đàn ông kia, nói rằng: “Em với chồng cũng đang "thả" mà, anh cứ thoải mái”.

Cậu ấy lặng lẽ đi xét nghiệm ADN. Kết quả trả về như một cái tát. Đứa con trai năm nay vừa tròn 5 tuổi không phải con ruột của cậu ấy.

Tôi nhìn người đàn ông từng rất bản lĩnh ấy gục đầu trên bàn nhậu. Giọng cậu ấy khàn đặc: “Giá như tôi không tha thứ…”.

Tôi hiểu. Nỗi đau của cậu ấy không chỉ là bị phản bội thêm một lần nữa, mà còn là cảm giác bị lừa dối suốt bao năm, cảm giác yêu thương một đứa trẻ không phải máu mủ mà vẫn nghĩ là con ruột. Tất cả niềm tin, tất cả bao dung giờ đây hóa thành một trò đùa nghiệt ngã.

Cậu ấy nói sẽ chấm dứt. Nhận nuôi con gái lớn, để con trai lại cho mẹ chăm. “Tôi không có thù oán gì thằng bé, chỉ là… tôi không đủ sức yêu thương thêm nữa”.

Tôi không biết nên nói gì? Ngoại tình dù một lần hay 10 lần vẫn là vết cứa sâu nhất trong tình yêu. Có người chọn tha thứ, hy vọng thời gian chữa lành. Nhưng không phải vết thương nào cũng có thể lành da và chẳng phải ai cũng biết trân trọng cơ hội được làm lại từ đầu.

Giá như ngày ấy bạn tôi đừng tha thứ…