Phát hiện lý do khó tha thứ, tôi chia tay bạn gái ngay trước đám cưới

Tôi 30 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin. Tính tôi khép kín, đơn giản, làm việc chăm chỉ, thu nhập ổn định.

Gia đình tôi ở quê, sống nghiêm túc, gia giáo. Từ nhỏ, tôi đã được bố mẹ dạy phải sống đàng hoàng, đứng đắn, không ồn ào nhưng phải có trách nhiệm. Tôi mang những nguyên tắc đó vào mọi mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu.

Tôi quen em khi cả hai cùng làm ở một công ty. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng, hơn tôi hai năm kinh nghiệm. Ngay từ khi mới gặp, tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài rạng rỡ, cách cư xử khéo léo và phong thái luôn tự tin.

Em sống như một người biết mình muốn gì, dùng hàng hiệu, du lịch sang chảnh, trang cá nhân luôn đầy những câu đạo lý sâu sắc về phụ nữ hiện đại, độc lập.

Tôi từng ngưỡng mộ điều đó. Mức lương của em chỉ khoảng 10 triệu đồng nhưng em luôn có vẻ chẳng mấy quan tâm đến tiền bạc. Em nói rằng, gia đình chu cấp đầy đủ, căn hộ em đang ở cũng là bố mẹ mua cho từ hồi ra trường. Tôi không hỏi nhiều. Bởi khi yêu, người ta dễ tin những điều đẹp nhất ở nhau.

Tôi quyết định chia tay vợ sắp cưới vì phát hiện bí mật "động trời" của cô ấy (Ảnh minh hoạ: Knet).

Khi chúng tôi dọn về sống chung, mọi chi phí sinh hoạt tôi đều lo liệu. Không sao, tôi đủ khả năng. Tôi chỉ mong mỗi ngày đi làm về có một người cùng nấu ăn, chia sẻ việc nhà, nói chuyện tử tế. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Em không nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ đều thuê người làm. Có hôm tôi về muộn, vừa đói, vừa mệt, em vẫn nằm xem điện thoại. Tôi góp ý, em lại nói: “Đàn ông để tiền ở đâu thì tâm ở đó”.

Em xem chuyện tôi lo cho mọi thứ là điều hiển nhiên. Mỗi lần tôi mệt mỏi hay khó chịu, em đều đăng lên mạng những dòng đầy ẩn ý: “Phụ nữ chẳng cần cố gắng nếu người đàn ông không đủ yêu thương”, rồi bạn bè lại vào động viên, an ủi như thể tôi là kẻ vô tâm.

Cảm giác lạc lõng trong chính nơi mình đang sống khiến tôi hoài nghi. Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn đến những lời đồn trong công ty về lối sống xa hoa, việc em từng có những mối quan hệ "đặc biệt" với người khác. Tôi không muốn tin nhưng cuối cùng vẫn quyết định tìm hiểu kỹ.

Sự thật hiện lên tàn nhẫn và trần trụi: Căn hộ mà em nói là của bố mẹ mua thực chất là được một người đàn ông lớn tuổi, đã có gia đình tặng sau hơn hai năm qua lại.

Em từng là “em gái nuôi” của nhiều người như vậy. Quá khứ của em không đơn thuần là chuyện tình yêu. Em sống dựa vào những mối quan hệ đánh đổi.

Tôi hỏi em. Ban đầu, em im lặng, sau rồi em khóc. Nước mắt ấy không còn khiến tôi cảm động. Em thừa nhận mọi chuyện nhưng cầu xin tôi bỏ qua quá khứ vì hiện tại và tương lai mới là quan trọng.

Tôi đã rất yêu em, từng nghĩ mình sẽ lấy em làm vợ. Nhưng niềm tin và sự tôn trọng một khi mất đi thì không thể vá víu lại bằng nước mắt hay lời xin lỗi.

Tôi không trách em vì quá khứ, ai cũng có quyền được làm lại. Nhưng tôi không thể sống tiếp với một người đã dối trá quá nhiều, từ vật chất đến cảm xúc. Tôi chọn dừng lại, dù hai bên gia đình có gặp mặt, chúng tôi đã lên kế hoạch cưới sau Tết.

Có người nói tôi không đủ bao dung nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Mỗi người có một giới hạn, một cách yêu và một sự tự tôn. Tôi không coi tình yêu là nơi để người ta tạm trú sau khi đánh mất chính mình.

Em từng là người tôi yêu thật lòng. Nhưng quá khứ của em, cách em đối diện với nó và cả cách em sống trong hiện tại khiến tôi hiểu rằng: Không phải ai cũng có thể bước tiếp cùng nhau, kể cả khi tình cảm vẫn còn đó.

Tình yêu cần sự rung động, lòng tin và sự thẳng thắn. Đến một lúc nào đó, tình yêu không đủ sức giữ lại những điều từng che giấu. Và chia tay đôi khi là cách để cả hai tự cứu lấy mình khỏi cuộc đời sẽ mãi không trọn vẹn.