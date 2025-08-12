Bị bạn trai lừa đến nhà làm một việc, tôi sợ hãi đến mức nói chia tay ngay

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm. Anh cao ráo, bảnh bao, công việc tốt, chơi thể thao giỏi và đặc biệt luôn quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi hợp nhau về nhiều thứ, từ cách sống, cách nói chuyện đến cả thói quen ăn uống.

Tôi từng tin rằng, mối tình này có thể đi đến hôn nhân. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, luôn nhường nhịn mỗi khi bất đồng. Bạn bè nhìn vào còn trêu: “Chắc cưới đến nơi rồi”. Nhưng ẩn sau bề ngoài hoàn hảo ấy là một điều mà chỉ tôi mới biết, sự khác biệt rất khó dung hòa.

Tôi có quan điểm riêng về tình yêu, đó là không “làm chuyện đó” trước hôn nhân. Chẳng phải tôi thiếu hiểu biết hay e ngại, mà đơn giản đó là cách tôi muốn bảo vệ ranh giới của mình.

Mẹ tôi là bác sĩ sản khoa, từ nhỏ đã dạy tôi rất rõ về giới tính, biện pháp an toàn và cả những rủi ro. Tôi tôn trọng quan điểm của người khác, miễn không lệch lạc hay trái pháp luật nhưng luôn giữ lập trường cho bản thân.

Anh thì ngược lại. Với anh, đó là điều không thể thiếu khi yêu. Trong suốt hơn một năm, tuần nào anh cũng tìm cách thuyết phục, năn nỉ, thậm chí gạ gẫm tôi. Tôi nhiều lần mềm lòng nhưng chưa bao giờ thay đổi quyết định.

Chỉ vì tôi không đồng ý "chuyện ấy", anh sẵn sàng gạt tình yêu sang một bên (Ảnh minh hoạ: Knet).

Mỗi lần bị từ chối, anh có vẻ khó chịu nhưng vẫn im lặng, khiến tôi tin rằng anh tôn trọng mình và có thể đi đường dài cùng nhau. Cho đến tối hôm đó.

Anh mời tôi sang nhà xem phim mừng anh lên chức, bày biện đồ ăn, bia và nhất quyết uống một mình khi tôi từ chối. Tôi lờ mờ đoán trước ý định nhưng vẫn ở lại.

Đúng như dự đoán, tôi đang xem phim, anh bắt đầu hôn rồi bàn tay trượt xuống những nơi nhạy cảm. Tôi đẩy ra, anh lại tiến tới, mạnh hơn. Khi mọi thứ vượt quá giới hạn, tôi bật dậy, đẩy anh ra và quát lớn.

Tôi tưởng thế là xong. Nhưng anh nhìn tôi, cười gằn rồi nói: “Anh chịu em đấy. Yêu hơn năm mà chưa làm gì nhau, đến học sinh cấp 2, cấp 3 còn… Em gần 30 tuổi rồi, giữ mấy quan điểm lạc hậu thế làm gì? Nếu ai biết em chưa từng…, chắc họ cười vào mặt”.

Tôi cay đến mức chỉ cười khẩy, đáp gọn một chữ: “Không”.

Nhưng anh chưa dừng lại. Anh bắt đầu lên giọng, thao thao bất tuyệt về lợi ích của chuyện ấy từ giải tỏa căng thẳng, tăng sáng tạo, giúp mối quan hệ bền chặt… đến buông một câu khiến tôi không bao giờ quên: “Nếu không có người yêu, người ta còn… với đồng nghiệp, bạn bè kia kìa. Chuyện bình thường, chẳng qua họ kín đáo thôi”.

Tôi đứng hình vài giây, chỉ kịp văng ra mấy từ nói thẳng vào mặt anh. Tôi bỏ về, chặn hết mọi liên lạc ngay trong đêm.

Hôm sau, anh tìm đến xin lỗi, đổ lỗi cho men rượu. Nhưng tôi đã dứt khoát: “Chúng ta chia tay”. Một tháng sau, anh mới chịu buông.

Tôi vẫn không biết việc “nhịn” khó chịu đến mức nào với đàn ông nhưng nghe những gì anh nói, tôi sợ. Sợ rằng ở thời buổi này, với nhiều người, tình yêu không còn là hai trái tim đồng điệu, mà là một giao kèo ngầm: Yêu thì phải lên giường.

Nếu gặp trường hợp như tôi, các bạn sẽ chọn "ế" tiếp hay nuông chiều người yêu để tiếp tục mối quan hệ này?