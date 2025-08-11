Con chưa kịp thành hình, bạn trai tôi đã chuẩn bị... cưới người khác

Tôi 23 tuổi, mới ra trường chưa lâu và đang làm việc tại Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, là giáo viên tiểu học, tính tình hiền lành, vui vẻ. Anh là kiểu người mà ai gặp cũng dễ quý. Chúng tôi yêu nhau gần một năm, những tưởng tình cảm đủ sâu đậm để cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Khi phát hiện mình mang thai, tôi đã rất hoang mang nhưng vẫn mạnh dạn báo với anh. Trái với mong đợi, anh không ôm lấy tôi, cũng không hỏi han xem tôi đang sợ hãi thế nào.

Anh chỉ thở dài, bảo là cảm thấy mệt mỏi rồi biến mất trong những cuộc nhậu triền miên. Tôi nghén đến mức không ăn nổi, ở trọ một mình, giấu nhẹm với bố mẹ, chỉ biết ôm bụng nằm khóc. Anh vẫn đi chơi, vẫn "mệt" vì không biết tính sao.

Khi tôi không thể giấu nổi nữa, anh nói với mẹ anh, còn tôi cũng thú nhận với mẹ mình. Nghĩ rằng hai gia đình sẽ tìm được tiếng nói chung nhưng hôm anh đến nhà tôi nói chuyện, chẳng hiểu có điều gì mà chỉ một lúc sau đã nổi cáu, bỏ về không nói lời nào. Từ đó, mọi hy vọng trong tôi dần tắt.

Tôi không ngờ anh ấy lại phũ phàng với chính đứa con ruột của mình (Ảnh minh hoạ: Knet).

Mẹ tôi quyết liệt bắt bỏ, còn mẹ anh cũng im lặng đồng thuận. Tôi níu kéo anh, hỏi có thể làm gì để giữ lại con và nhận lại câu nói “Không” đầy phũ phàng.

Nỗi đau bị ép phải từ bỏ một sinh linh bé nhỏ khiến tôi kiệt quệ. Trước khi uống hai viên thuốc ấy, tôi gọi cho anh. Anh chỉ thản nhiên bảo: “Anh vừa làm việc xong”.

Không một lời an ủi hay một cái nắm tay. Em bé ra đi trong nỗi dằn vặt đến tột cùng. Tôi gào khóc, vật vã đến mức không ngủ nổi nhiều đêm liền.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở bên, dù chỉ để lắng nghe. Nhưng không, anh nói: “Giữa anh và em giờ chỉ còn tình thương, không còn tình yêu nữa”. Tôi chết lặng.

Càng về sau, anh càng lạnh nhạt. Một hôm, tôi kể với anh rằng, mình vẫn bị ám ảnh, không ngủ được. Nhưng tôib chỉ nhận lại được câu: “Đó là vết nhơ của cuộc đời anh”.

Tim tôi như bị xé toạc. Tôi mang trong mình sinh linh bé nhỏ ấy suốt nhiều tuần, một mình vật lộn với những cơn nghén, giấu giếm gia đình, níu kéo hy vọng... Vậy mà với anh, đó chỉ là “vết nhơ”?

Tôi từng nghĩ, thôi thì không còn là người yêu, mình vẫn sẽ tôn trọng nhau. Nhưng rồi đến đúng ngày tròn một tháng con tôi mất đi, anh nhắn tin: “Tháng sau, anh cưới vợ”.

Tôi không thốt được lời nào. Một lần nữa, người đàn ông tôi từng yêu quay lưng đi, lần này là vĩnh viễn. Em bé đến từ tình yêu, vậy mà không ai bảo vệ nổi con.

Ngày con mất, gia đình anh không một lời hỏi han. Đến sau cùng, anh bảo: “Nếu cần anh hỗ trợ gì thì nói”.

Tôi chẳng cần. Không cần ba đồng bạc lương giáo viên của anh. Cái tôi cần là một lời an ủi, thứ mà anh chưa từng cho tôi.

Anh từng hứa rất nhiều điều: "Không bao giờ bỏ em, chỉ là mình giữ khoảng cách. Anh sẽ ở bên em cho đến khi em yêu người khác", "Anh thương em, chỉ là kéo dài thì cả hai cùng khổ"...

Nhưng cuối cùng, con tôi chưa kịp nghe nhịp tim mình, anh đã chọn người khác làm vợ. Anh là một người thầy nhưng lại không đủ lòng trắc ẩn để làm một người cha.

Tôi viết ra những dòng này không phải trách móc bất kỳ ai, mà là để tiễn biệt. Một đứa bé chưa kịp chào đời, một người đàn ông không xứng đáng và một cô gái từng ngây thơ nghĩ rằng, tình yêu có thể giữ được tất cả.

Giờ đây, tôi chỉ mong lòng mình được bình yên. Vì nếu chính tôi không học cách tha thứ cho bản thân, chẳng ai làm được điều đó thay tôi cả.