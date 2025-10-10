6 tiêu chí chọn bạn trai của phụ nữ khiến đàn ông khiếp sợ

Cuộc sống càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm bạn trai "tốt" của các cô nàng hiện đại càng tăng cao. Tuy nhiên, họ luôn có những tiêu chí lựa chọn riêng, không chỉ gói gọn trong hai chữ "duyên nợ" như thế hệ ông bà ngày trước.

Dưới đây là 6 tiêu chí lựa chọn bạn trai của phái đẹp mà nhiều anh em có thể chưa từng biết đến:

Một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, gu thời trang gọn gàng, tóc tai chỉn chu... chắc chắn sẽ tạo thiện cảm với phái đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên. Với nhiều cô gái, chàng trai phải trông như nam chính trong phim Hàn Quốc bước ra, đẹp trai tựa nam thần mới "lọt vào mắt xanh" của mình.

Giờ không còn chỗ cho tình yêu "một túp lều tranh hai quả tim vàng". Nếu đàn ông không có xe sang, nhà xịn hoặc công việc ổn định thì chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Không phải bạn trai cứ mua nhiều quà, nhiều hoa là cưng chiều. Đàn ông giờ phải biết nắm bắt tâm lý phụ nữ, xem cô ấy cảm xúc ra sao, đang thiếu thốn gì để tự động bổ sung.

Đàn ông đẹp trai, giàu có đến mấy mà thiếu kỹ năng chụp ảnh đều sẽ là "cái gai nhọn" trong mắt chị em phụ nữ. Không có tấm ảnh nào ưng ý thì dễ chia tay.

Mọi cô gái xuất hiện xung quanh anh đều có nguy cơ trở thành "người thứ ba". Với các chị em, không bao giờ có hai chữ "bạn thân" trong mối quan hệ giữa trai và gái, mấy "em gái mưa" cũng phải tránh xa ngay.

Cô ấy cần được quan tâm nhưng lại không muốn bị đối phương kiểm soát. "Em cần có không gian cho riêng mình nhưng anh thì không được", nghe có vẻ vô lý thì phái mạnh bắt buộc phải chấp nhận điều này.

Tranh minh hoạ: Phucs Art