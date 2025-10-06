Bạn gái có thói xấu này, tôi "chạy ngay" không bao giờ lấy làm vợ

Người ta bảo rằng, chọn vợ cũng giống như một canh bạc, được ăn cả còn ngã rồi thì về con số 0. Trước đây, tôi không để tâm đến mấy vấn đề này, chỉ nghĩ đơn giản có duyên, yêu nhau hợp tính là được.

Tôi không dám nhận bản thân là người có nhiều trải nghiệm yêu đương nhưng sau vài lần tìm hiểu các cô gái, tôi nhận ra được những thói quen xấu khó bỏ khiến họ dù có xinh đến mấy, đàn ông cũng nên “chạy ngay đi kẻo muộn”.

1. Kiểu "sống dơ ở bẩn"

Cô gái thứ nhất tôi quen vào năm 20 tuổi. Em được mệnh danh là hot girl của khoa. Ngày ấy, ai cũng thi nhau tìm cách tán đổ em. Và cuối cùng, tôi là người chiến thắng.

Tôi nhớ rõ mỗi lần đi hẹn hò, em đều là lượt quần áo cẩn thận, nước hoa thơm phức, tóc tai cũng làm kiểu điệu đà. Đứng cạnh em, tôi thấy tự ti vì ngoại hình của mình không cân xứng.

Vậy mà một lần vô tình qua chăm em ốm, tôi phát hiện cô hot girl được cả trường ngưỡng mộ lại sống trong căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu như bãi rác. Hỏi thì em nói câu "xanh rờn": "Dọn làm gì hả anh, đã đến mức bốc mùi đâu mà sợ".

Con gái thời nay hoá ra chỉ biết chăm chút cho vẻ bề ngoài, còn thực chất lại lười biếng, lôi thôi hơn cả cánh mày râu. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

2. Kiểu tiêu tiền như nước

Người thứ hai tôi quen khi đi làm thực tập sinh tại công ty ở Hà Nội. Ngày ấy, tôi nhớ chúng tôi chỉ được nhận trợ cấp 2 triệu đồng/tháng. Vậy mà em vẫn sống như một "bà hoàng" thực thụ.

Làm chả được mấy, chỉ toàn thấy em đi xuống sảnh nhận đơn hàng, túi lớn, túi nhỏ. Chiều đến là lại trà sữa, bánh trái đủ kiểu. Sếp nhắc xử lý công việc thì em lấy lý do mệt, sắp vào ca học để trốn tránh.

Yêu em được 3 tháng, tôi mới biết tháng nào em cũng đầu tư 3-4 triệu đồng vào quần áo, túi xách và giày dép. Thậm chí, tài khoản còn khoảng 200.000 đồng, em quay sang đòi tôi cho tiền mua bằng được món đồ yêu thích.

Kiểu con gái lười làm, thích hưởng thụ và đòi tiền của người yêu khi thiếu, anh em nhất định không nên dính vào.

3. Kiểu không biết làm việc gì

Cô gái thứ 3 tôi quen khi đã ra trường, có công việc ổn định. Vì muốn nghiêm túc nên yêu được nửa năm, tôi quyết định dẫn em về ra mắt bố mẹ. Nếu ưng ý thì cả hai sẽ tiến đến hôn nhân.

Ngày em về nhà tôi, mẹ tôi chuẩn bị cơm nước tươm tất. Tôi bảo em xuống gọt đĩa hoa quả, em kêu không biết dùng dao như nào. Xuống phụ chị dâu rửa bát thì em làm vỡ mấy cái.

Đặc biệt từ lúc yêu, em chưa bao giờ nấu được bữa cơm nào tử tế. Đơn giản là ở nhà, mẹ em làm hết và em thừa nhận bản thân chưa biết nấu ăn, cắm cơm cũng không biết đong nước...

4. Kiểu nóng tính, "khẩu nghiệp" nặng

Người yêu hiện tại kém tôi 6 tuổi, vẫn còn đi học nên tính cách rất bồng bột và trẻ con. Đi ra ngoài, ai làm cô ấy khó chịu là chắc chắn sẽ bị ăn mắng thậm tệ, không phân biệt tuổi tác, già hay trẻ.

Người yêu tôi là kiểu không quan tâm người khác nghĩ gì chỉ cần thoả mãn cảm xúc. Cứ cãi nhau là cô ấy lại nói bậy, tôi không đáp ứng nhu cầu hay trót làm cô ấy giận thì sẽ đập phá đồ đạc lung tung.

Kiểu này rất mệt mỏi cho tôi, nhường nhịn hay đứng lên chỉ bảo cũng chẳng xong. Đang yêu còn như vậy, lấy về rồi không biết cô ấy còn dám làm những điều kinh khủng nào nữa.

Ai mà chẳng muốn lấy và yêu một người phụ nữ xinh đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên khiến đàn ông phải rung động. Bản thân tôi cũng vậy và nhận lại một đống kỷ niệm có "một không hai" mà đến tận bây giờ cũng không quên được.

Hãy nhớ rằng, nhan sắc có thể phai, còn tính cách thì ngày nào cũng phải sống chung. Đẹp người mà chưa đẹp nết chỉ khiến đàn ông thêm mệt mỏi.

Với kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi khuyên các anh nên xem xét thật kỹ tính nết từng cô gái trước khi có ý định dẫn về gặp gia đình.

Ảnh minh hoạ: AI