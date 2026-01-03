Không đưa vợ về ngoại dịp Tết Dương, tôi bị cả nhà vợ coi như kẻ bạc tình

Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 4 năm, có một con nhỏ. Từ đầu năm nay, mẹ tôi – bà nội của cháu – từ quê lên ở cùng để tiện chăm cháu và đỡ đần vợ chồng tôi công việc nhà cửa. Mẹ tôi cũng có tuổi, lại quen lối sống ở quê nên mọi thứ đều giản dị, tiết kiệm, sinh hoạt chậm rãi.

Tôi biết, việc mẹ chồng lên ở cùng không dễ chịu gì với con dâu. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng nói một cách công bằng, mẹ tôi không phải người khó tính hay xét nét. Bà chỉ hơi nguyên tắc, quen nếp cũ, và tất nhiên không thể tâm lý, tinh tế như người trẻ.

Suốt cả năm qua, vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối. Tôi làm kỹ thuật, vợ làm hành chính, áp lực không ít. Cuối tuần nhiều khi còn phải tăng ca, đưa con đi học thêm, học năng khiếu. Tết Dương với tôi chỉ đơn giản là một kỳ nghỉ ngắn để… thở.

Chỉ vì muốn nghỉ Tết Dương ở nhà với bà nội, tôi bị đẩy vào cuộc chiến nội – ngoại (Ảnh minh họa: Getty Images).

Tôi nghĩ rất đơn giản: Ở nhà nghỉ ngơi, cả nhà ăn bữa cơm ấm cúng, ngủ nướng, chơi với con, đưa mẹ đi dạo quanh hồ. Không cần xách vali, không cần chen chúc xe cộ, không cần xã giao họ hàng.

Nhưng vợ tôi thì không nghĩ vậy.

Ngay khi tôi vừa nói ý định ở nhà, cô ấy đã sầm mặt. Rồi sau đó là một loạt câu hỏi dồn dập: “Thế còn bố mẹ em thì sao?”; “Cả năm em chẳng được về ngoại mấy lần”; “Anh có thấy mình ích kỷ không?”.

Tôi giải thích rằng Tết Dương không nghỉ quá dài, đi về ngoại mất gần 300km, đi đường đã mệt, về đến nơi lại lo cơm nước, thăm hỏi, chưa kịp nghỉ thì đã phải quay lại. Tôi nói thật lòng, không phải tôi không muốn về, mà là muốn để cả nhà nghỉ đúng nghĩa.

Nhưng với vợ tôi, mọi lý do đều trở thành bao biện.

Cô ấy cho rằng từ ngày mẹ chồng lên ở cùng, tôi “nghiêng hẳn về bên nội”, không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ. Cô ấy nói: “Anh có mẹ anh ở đây rồi, còn em thì sao? Bố mẹ em già rồi, mỗi năm chỉ trông con cái về được vài ngày".

Tôi nghe mà nghẹn. Vì nói như thế, chẳng khác nào phủ nhận hết những lần tôi chủ động đưa vợ con về ngoại, từ Tết Âm đến giỗ chạp, cưới xin, việc lớn việc nhỏ.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vợ tôi gọi điện về nhà ngoại, trong lúc đang bức xúc. Tôi không biết cô ấy nói những gì, chỉ đến khi mẹ vợ gọi lại cho tôi, giọng đầy trách móc: “Đàn ông gì mà keo kiệt tình cảm, không cho vợ về ngoại lấy một ngày?”; “Có mẹ ở cùng rồi thì coi nhà ngoại không ra gì đúng không?”.

Tôi chết lặng. Tôi chưa từng cấm vợ về ngoại. Tôi chỉ đề xuất ở nhà nghỉ Tết Dương. Nếu vợ muốn về một mình cùng con, tôi cũng không hề ngăn cản. Nhưng không hiểu sao, câu chuyện lại bị đẩy đi rất xa. Từ “không về ngoại dịp Tết Dương” thành “chồng tệ bạc”, “chồng bất hiếu với nhà ngoại”, “chồng gia trưởng”.

Tối hôm đó, vợ tôi nói thẳng: "Anh mà không đưa mẹ con em về ngoại thì em tự đi. Nhưng anh phải biết là trong mắt bố mẹ em, anh đã mất điểm rồi”.

Nghe câu đó, tôi thực sự mệt mỏi. Hóa ra, không làm theo ý vợ cũng bị xem là có tội. Tôi tự hỏi: Một người chồng muốn nghỉ ngơi sau một năm làm việc cật lực có sai không?.

Một gia đình có bà nội đang ở cùng, muốn giữ không khí yên ấm trong nhà dịp nghỉ lễ có gì quá đáng? Hay chỉ cần không chiều theo mong muốn của vợ, thì mặc định là chồng xấu?

Tôi không ghét việc về ngoại. Tôi chỉ thấy mọi thứ đang bị cảm xúc đẩy đi quá xa, biến một vấn đề nhỏ thành thước đo đạo đức.

Giờ đây, tôi vẫn đang mang tiếng “chồng tệ bạc”, dù bản thân chẳng thấy mình làm gì quá đáng. Tôi không biết liệu mình nên nhún nhường để giữ hòa khí, hay nên giữ quan điểm để vợ hiểu rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng là chiều chuộng một phía.

Chỉ biết rằng, một kỳ nghỉ Tết Dương ngắn ngủi, lẽ ra để nghỉ ngơi, lại trở thành vết rạn trong lòng hai vợ chồng tôi.

Mộc An

(Hải Phòng)