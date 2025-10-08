Xe tải "hoá" phà cứu hộ giúp dân qua điểm ngập sâu ở Hà Nội

Trận mưa lớn kéo dài vào sáng 7/10 đã khiến Hà Nội ngập úng 122 điểm. Đến 7h ngày 8/10, Thủ đô vẫn còn 13 điểm ngập úng như Khu đô thị Resco, ngã 3 Mỹ Đình - Thiên Hiền, Triều Khúc, Dương Đình Nghệ...

Ghi nhận của PV Dân trí tại điểm ngập úng khu đô thị Resco trên đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội), nước ngập bao vây toàn khu dân cư, có nơi sâu tới ngang bụng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình trạng mưa lớn gây ngập sâu ảnh hưởng sinh hoạt người dân, chủ đầu tư khu đô thị đã bố trí xe tải hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi khu vực ngập, đảm bảo an toàn và thuận tiện đi lại trong thời điểm nước chưa rút.

Cư dân cùng đồ đạc, hành lý được hỗ trợ đưa lên thùng xe tải rộng rãi. Nhà xe thậm chí có cả bậc thang gỗ để việc lên xuống của người dân được an toàn. Những chuyến xe tải hoạt động liên tục trong ngày giúp người dân có thể di chuyển ra vào khu đô thị an toàn, tránh phải lội qua đoạn đường ngập sâu.

Giải pháp này phần nào giảm bớt khó khăn cho cư dân, nhất là người già và trẻ nhỏ trong khi chờ nước rút để trở lại cuộc sống bình thường.

Được biết, những chuyến xe cứu hộ này sẽ hoạt động liên tục từ 6h sáng đến 7h30 tối, chạy hết công suất để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập, đảm bảo không ai bị mắc kẹt trong “biển nước”.

Chị Huỳnh Phương Thảo, cư dân sinh sống trong khu đô thị, cho biết: “Từ năm ngoái đến nay, khu này đã nhiều lần bị ngập. Mỗi lần ngập sâu đều phải nhờ đến những chuyến xe cứu hộ, khi thì từ lực lượng quân đội, đợt thì do ban quản lý khu đô thị hỗ trợ. Cảnh tượng người dân lội nước, xếp hàng chờ xe trung chuyển ra ngoài đã trở nên quen thuộc, nhưng mỗi lần mưa lớn vẫn không khỏi lo lắng”.

Nước ngập bao quanh các tòa chung cư nơi đây khiến cuộc sống của cư dân bị đảo lộn.

Các khoảng sân, hè trên cao trong khu đô thị nay trở thành nơi đỗ xe tạm thời cho phương tiện. Cư dân tận dụng từng khoảng trống để đưa xe lên tránh ngập, biến không gian sinh hoạt chung thành “bãi đỗ xe bất đắc dĩ” giữa biển nước mênh mông bao quanh các toà nhà.

Người dân bì bõm lội trong làn nước ngập, tay xách theo đồ đạc, hành lý, lỉnh kỉnh vật dụng sinh hoạt, chờ tới lượt lên những chuyến xe tải đưa ra điểm đón trả.

Khung cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện ở vùng trũng nông thôn nay lại trở nên quen thuộc giữa lòng Thủ đô, nơi người dân phải lội nước di chuyển mỗi khi mưa lớn.

Người dân nơi đây không giấu nổi sự ngán ngẩm trước cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại, khiến sinh hoạt đảo lộn, việc đi lại, buôn bán đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ai nấy chỉ mong nước sớm rút để cuộc sống trở lại bình thường.

Tại nhiều điểm ngập sâu, một số người dân phải chủ động dùng xuồng hơi hoặc thuyền nhỏ để di chuyển qua khu vực ngập, biến phương tiện hiếm khi dùng trong phố phường này trở thành “cứu cánh” trong những ngày nước dâng cao.

Nhân viên Công ty Thoát nước Hà Nội túc trực, tích cực khơi thông miệng cống và kiểm tra hệ thống thoát nước liên tục với hy vọng dòng nước sớm rút.