Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m, 3 lần thi nam vương quốc tế giờ ra sao?

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, cao 1,86m, nặng 78kg. Anh từng là tiếp viên hàng không, sau đó ngưng công việc để chuyển sang làm người mẫu từ năm 2017.

Năm 2018, Nguyễn Vũ Linh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành ngôi á quân. Bên cạnh đó, anh cũng từng vào Top 10 chương trình The Next Gentleman, danh hiệu Người mẫu được yêu thích nhất tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023...

Vũ Linh đã có 3 lần đại diện Việt Nam thi quốc tế và đạt được một số thành tích, trong đó nổi bật là ngôi vị á vương tại Mister Grand International 2022 và á vương 4 tại Manhunt International 2025.

Á vương Vũ Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật, Vũ Linh nói: "Sau nhiều năm gắn bó với lĩnh vực này, tôi nhận ra danh hiệu chỉ mang tính thời điểm, điều quan trọng là quá trình nỗ lực để hoàn thiện bản thân".

Nói về bước ngoặt khi rời công việc tiếp viên hàng không để chuyển sang hoạt động giải trí, Vũ Linh cho biết anh lĩnh vực nào cũng có những thử thách khác nhau. Tuy nhiên, anh không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.

Tại sân khấu chung kết Manhunt Vietnam 2025, Vũ Linh bày tỏ sự xúc động khi nhắc lại quá trình hoạt động của mình. Anh cho biết đây là giai đoạn làm việc với lịch trình dày đặc, song mang lại nhiều trải nghiệm và cơ hội học hỏi.

Trong thời gian đương nhiệm, Vũ Linh tham gia một số hoạt động liên quan đến thời trang, giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo khách mời tại các cuộc thi nhan sắc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người mẫu 32 tuổi cho rằng anh không có nhiều điều tiếc nuối. Theo Vũ Linh, danh hiệu mang lại cho anh thêm cơ hội nghề nghiệp, mở rộng các mối quan hệ và điều kiện tham gia một số hoạt động cộng đồng.

Mới đây, Á vương Vũ Linh quyết định đầu quân về công ty quản lý cùng ca sĩ, nhạc sĩ Ssay Huỳnh. Chia sẻ về sự thay đổi này, Vũ Linh nói đây là thời điểm anh cần tập trung và định hướng rõ ràng cho sự nghiệp. Sau hành trình 9 năm, nam người mẫu nhận ra để đi đường dài thì không thể dựa vào nỗ lực cá nhân, mà cần một đội ngũ để hỗ trợ và đồng hành.

“Tôi tin rằng đây là thời điểm mình không cần đi nhanh, mà cần đi đúng”, Vũ Linh nói.