Xe pháo quân sự thực hiện nhiệm vụ A80 hành quân trong đêm về đơn vị

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đêm 3/9 các xe tăng T-54, T-55, T-90S,... sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 được tập kết ở Sở chỉ huy trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội) bắt đầu hành quân về đơn vị.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chỉ đạo việc hành quân. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Mặc dù đã khuya nhưng khi biết tin đoàn xe đi qua hàng trăm người dân đã có mặt tại khu vực ngã tư Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương để chào đoàn.

Khối xe pháo quân sự di chuyển về các đơn vị theo đội hình gồm: Đoàn 1 tăng thiết giáp; đoàn 2 xe bánh lốp; đoàn 3 phương tiện của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong ảnh đoàn xe di chuyển trên đường Âu Cơ.

Trước khi hành quân, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã phối hợp với các đơn vị bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, lực lượng lái xe có sức khỏe, có chuyên môn tốt sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Để bảo đảm cho quá trình tổ chức hành quân an toàn Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã tổ chức lực lượng sửa chữa chốt ở dọc đường, ngã ba. Đi sau đội hình hành quân, có lực lượng sửa chữa với đầy đủ phương tiện, lực lượng.

Đoàn xe rẽ từ đường Hoàng Minh Thảo vào đường Võ Chí Công.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển các xe tăng đều được phủ bạt.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu các cán bộ chỉ huy khối xe pháo quân sự và các lái xe phải đảm bảo an toàn, theo đúng kế hoạch.

Khi đoàn xe quân sự đi qua các khu vực ngã ba, ngã tư có đông phương tiện lưu thông đều có lực lượng kiểm soát quân sự phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Trong khi các đoàn cơ động về đơn vị đã có các lực lượng sẵn sàng xử lý tình huống như: Phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường cơ động; xảy ra ùn tắc giao thông,...

Dọc các tuyến đường, phố mà đoàn đi qua như Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... có rất đông người dân đứng bên đường chào đoàn và ghi lại hình ảnh về đoàn xe.

00h25, đoàn xe bắt đầu di chuyển từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Hồ Tùng Mậu.