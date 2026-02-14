Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập tối 27 Tết

Ngày 14/2 (27 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất bước vào cao điểm nhất trong những ngày cận Tết, với hơn 1.000 chuyến bay và gần 160.000 lượt hành khách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 17h30, tại khu vực chờ làm thủ tục của các hãng bay ở nhà ga T3, hành khách xếp hàng dài chờ tới lượt.

Một số hành khách cho biết, họ đã chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành 2-3 tiếng để tránh nguy cơ lỡ chuyến trong cao điểm Tết.

“Mấy hôm trước, tôi nghe người thân kể bị trễ chuyến vì ra sân bay muộn, chen chúc mãi không kịp làm thủ tục. Rút kinh nghiệm, hôm nay cả gia đình tôi đi sớm hơn dự tính để yên tâm”, một hành khách chia sẻ khi đang ngồi chờ ra tàu bay.

Từng tốp hành khách ngồi kín các hàng ghế chờ. Nhiều người tranh thủ kiểm tra lại vé máy bay và giấy tờ tùy thân giữa không khí hối hả đặc trưng của những ngày cuối năm.

Khu vực soi chiếu an ninh kín người, hành khách xếp hàng dài. Nhân viên sân bay liên tục hướng dẫn, phân luồng để đảm bảo tiến độ phục vụ, không để xảy ra tình trạng ùn ứ.

Khi lượng hành khách tăng cao, nhân viên an ninh sân bay làm việc không ngơi nghỉ, đảm bảo quy trình soi chiếu, kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, góp phần giữ an ninh trật tự và an toàn cho từng chuyến bay trong dịp cao điểm.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, các cán bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất chủ động hỗ trợ, hướng dẫn hành khách hoàn tất thủ tục, tìm cửa ra tàu bay hoặc xử lý những tình huống phát sinh, góp phần giúp nhiều hành khách bớt lúng túng, yên tâm hơn trước giờ khởi hành.

Càng về tối, lượng người đổ về sân bay càng đông. Nhiều chuyến bay khởi hành liên tiếp trong khung giờ cao điểm khiến bảng thông tin điện tử liên tục cập nhật, âm thanh thông báo vang lên không ngớt.

Không chỉ có hành khách trong nước, lượng hành khách nước ngoài cũng tăng mạnh trong chiều 27 Tết.

Theo kế hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trung bình 940 chuyến bay mỗi ngày trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 (tương ứng 145.000 lượt khách), tăng 25% so với lịch bay hiện tại và tăng 7% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.