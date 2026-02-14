Tổng thống Zelensky: Mỹ thường xuyên đề nghị Ukraine nhượng bộ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2 (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Geneva sẽ nghiêm túc và thực chất. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng Ukraine đang bị yêu cầu “quá thường xuyên” phải nhượng bộ trong các cuộc thương lượng.

“Chúng tôi thực sự hy vọng rằng các cuộc gặp 3 bên vào tuần tới sẽ nghiêm túc, thực chất, hữu ích cho tất cả chúng ta, nhưng thành thật mà nói, đôi khi có cảm giác như các bên đang nói về những điều hoàn toàn khác nhau”, ông Zelensky phát biểu trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Munich.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông cảm thấy “một chút” áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Phía Mỹ thường xuyên quay trở lại chủ đề nhượng bộ và quá thường xuyên, những nhượng bộ đó chỉ được thảo luận trong bối cảnh của Ukraine, chứ không phải Nga”, ông Zelensky nói.

Mặc dù vậy, ông hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán, và sẽ có cơ hội để châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đó.

Ông Zelensky trước đây từng bày tỏ lo ngại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của quốc hội Mỹ có thể khiến chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào các vấn đề chính trị trong nước sau mùa hè.

Ukraine và Nga gần đây đã tiến hành 2 vòng đàm phán do Washington làm trung gian tại Abu Dhabi. Cuộc đàm phán được mô tả là mang tính xây dựng nhưng không đạt được bất kỳ đột phá lớn nào.

Tại vòng đàm phán tới, Nga cho biết phái đoàn của họ tới Geneva sẽ do cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin là Vladimir Medinsky dẫn đầu, thay đổi so với ở Abu Dhabi, nơi phái đoàn Nga do người đứng đầu tình báo quân sự Igor Kostyukov dẫn dắt.

Các nguồn tin Ukraine trước đó đã chỉ trích cách ông Medinsky xử lý các cuộc đàm phán, cáo buộc ông đã đưa ra những bài học lịch sử cho phía Ukraine thay vì tham gia vào các cuộc thương lượng thực chất.