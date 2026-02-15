Thế giới động vật: Gấu mẹ kịp có mặt, cứu mạng con trong tình huống hy hữu

Gấu mẹ có mặt kịp thời, cứu mạng con non trong tình huống khó ngờ

Gấu con sau khi bắt được cá đã chạy đến để “khoe” thành tích với mẹ, nhưng con vật lại vô tình nhầm lẫn một con gấu khác là mẹ của mình.

Con gấu trưởng thành khi thấy gấu lạ tiến về phía mình đã quay sang tấn công. Khi phát hiện con mình gặp nguy hiểm, gấu mẹ đã lập tức lao đến để bảo vệ. Một cuộc chiến đã diễn ra giữa 2 con gấu trưởng thành.

Về phần gấu non, con vật hoảng sợ đến mức leo lên cây cao để trốn.

Gấu mẹ có mặt kịp thời, cứu mạng con non trong tình huống khó ngờ (Video: Reddit).

Sư tử con tinh nghịch bị mẹ xô ngã xuống vũng nước

Sư tử con tinh nghịch, liên tục cắn vào đuôi mẹ để chơi đùa. Sư tử mẹ sau đó đã “trả đũa” bằng cách đẩy ngã sư tử con xuống vũng nước.

Sư tử con tinh nghịch bị mẹ xô ngã xuống vũng nước (Video: Kruger).

Linh dương Gazen dùng chiêu độc để chạy trốn báo săn

Báo săn là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 120km/h. Do vậy, khi bị báo săn rượt đuổi, khả năng để chạy thoát của con mồi là không cao. Tuy nhiên, báo săn chỉ có thể đạt được tốc độ tối đa trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ khi chạy trên đường thẳng.

Đoạn video cho thấy một con linh dương Gazen khi bị báo săn rượt đuổi đã chạy ngoằn ngoèo và liên tục đổi hướng, khiến báo săn không thể phát huy thế mạnh về tốc độ, giúp linh dương trốn thoát được kẻ đi săn.

Linh dương Gazen dùng chiêu độc để chạy trốn báo săn (Video: Instagram).

Cá voi sát thủ chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịt

Hai con cá voi sát thủ chơi đùa với một con cá mặt trời, trước khi kết liễu và ăn thịt con mồi xấu số.

Cá voi sát thủ là loài động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn dưới đại dương, nổi tiếng với trí thông minh và khả năng săn mồi thượng hạng. Ngay cả cá mập trắng vô cùng hung dữ cũng trở thành con mồi cho cá voi sát thủ.

Cá voi sát thủ chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịt (Video: X).

Báo hoa mai non học theo mẹ nhảy qua dòng suối

Sau khi chứng kiến mẹ của mình nhảy qua dòng suối, con báo hoa mai non cũng đã thực hiện theo đúng động tác của mẹ. Những năm đầu đời sống chung với mẹ là khoảng thời gian quý báu để giúp báo non có thể học được những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống độc lập sau này.

Báo hoa mai non học theo mẹ nhảy qua dòng suối (Video: Kruger).

Nỗi khổ của hươu cao cổ khi trời mưa bão

Trong khi các loài động vật khác sẽ chủ động tìm chỗ trú ẩn mỗi khi mưa bão đến, kích thước to lớn của hươu cao cổ khiến chúng không thể có được nơi trú ẩn phù hợp. Những con hươu cao cổ sẽ phải chấp nhận đứng giữa trời để đối mặt với mưa bão.

Nỗi khổ của hươu cao cổ trong mưa bão (Video: X).

Một con cá sấu non bị mắc chứng bạch biến

Một con cá sấu non bị mắc chứng bạch biến khiến cơ thể chuyển sang màu trắng, hồng. Tỷ lệ cá sấu mắc chứng bạch biến là rất hiếm, chỉ khoảng 1/100.000 cá thể.

Bạch biến là tình trạng rối loạn tế bào sắc tố trên da, khiến da của loài vật trở nên màu trắng muốt hoặc trắng kem, nhưng các tế bào ở mắt vẫn bình thường, không chuyển sang màu hồng như bạch tạng. Các cá thể mắc chứng bạch biến cũng có tình trạng sức khỏe bình thường, không bị thị lực kém hoặc nhạy cảm với ánh sáng như bị mắc bạch tạng.

Một con cá sấu non bị mắc chứng bạch biến (Video: Instagram).

Hổ mẹ xua đuổi cá sấu để bảo vệ các con

Khi đưa các con đến gần bờ sông để uống nước, hổ mẹ đã nhìn thấy một con cá sấu đang ẩn nấp dưới sông. Hổ mẹ lập tức chạy đến đe dọa, xua đuổi cá sấu để các con có thể uống nước được an toàn.

Đoạn clip về khoảnh khắc bảo vệ các con của hổ mẹ được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn hổ Ranthambore (bang Rajasthan, Ấn Độ).

Hổ mẹ trong đoạn clip có tên Arrowhead, là cháu gái của một con hổ cái có tên Machli. Đáng chú ý, Machli đã từng bị cá sấu giết chết cách đây nhiều năm và có vẻ như điều này đã khiến Arrowhead cảnh giác cao độ mỗi khi nó và đàn con đến gần mặt nước.

Hổ mẹ xua đuổi cá sấu để bảo vệ các con (Video: NDTV).

Khỉ đột đập vỡ kính cường lực trong vườn thú khi bị chọc tức

Một bé gái khi đến chuồng nuôi của khỉ đột trong vườn thú đã có hành động vỗ ngực để chọc tức con vật.

Cảm thấy bị khiêu khích, con khỉ đột đầu đàn đã bất ngờ lao đến, đấm mạnh vào lớp kính cường lực ngăn cách giữa chuồng khỉ và các du khách, khiến kính bị rạn nứt. Sức mạnh của con khỉ đột khiến những người có mặt hốt hoảng và nhanh chóng rời đi.

Khỉ đột đập vỡ kính cường lực trong vườn thú khi bị chọc tức (Video: Reddit).

Người đàn ông cho rắn hổ mang ăn một cách bình thản

Bất chấp việc những con rắn hổ mang thể hiện sự hung hăng và liên tục tung ra những cú mổ, người đàn ông vẫn cho chúng ăn một cách bình thản mà không hề thể hiện chút e ngại nào.