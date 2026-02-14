Một ngày phát hiện 152 xe khách vi phạm, phạt tiền hơn 800 triệu đồng

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bám sát các tuyến đường, địa bàn và tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Riêng ngày 13/2, Phòng CSGT đã phát hiện, xử lý 152 trường hợp ô tô khách vi phạm và xử phạt số tiền trên 812 triệu đồng.

Chỉ trong một ngày, CSGT Phú Thọ phát hiện 152 ô tô khách vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, xe khách mang biển số 25B-xxx.92 do Nguyễn M.T. (trú ở phường Sơn Tây, Hà Nội) điều khiển chở quá số người quy định (65/34 người), hành lý, hàng hóa vượt kích thước và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động.

Công an đã xử phạt tài xế tối đa gần 68 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện (tổ chức) có thể bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Kiểm tra xe khách biển số 25B-xxx.35 do Lê V.N. (trú tại tỉnh Lai Châu) điều khiển, CSGT phát hiện vi phạm chở quá số người quy định (91/44 người), chở hàng hóa vượt kích thước và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Công an đã xử phạt tài xế trên 80 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt tối đa 174 triệu đồng.

Xe khách biển số 26B-xxx.23 do Vũ A.T. (tỉnh Tuyên Quang) điều khiển chở quá số người quy định (73/22 người), thiết bị hành trình không hoạt động, xe kinh doanh vận tải hành khách không có phù hiệu bị phạt hơn 80 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị phạt tối đa 198 triệu đồng…

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo, đường dây nóng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an nhấn mạnh hành vi điều khiển xe khách chở quá số người là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, lật xe, va chạm giao thông… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Việc xử lý nghiêm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

CSGT Phú Thọ đề nghị người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự an toàn giao thông, không đi xe khách chở quá số người quy định và phải tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo đường dây nóng Phòng CSGT (0835.265.265) hoặc Trưởng phòng CSGT Phú Thọ (0702.001919).