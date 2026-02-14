Yêu cầu chủ động ứng phó rét đậm, gió mạnh trên biển trong dịp Tết

Trong công văn ngày 14/2 gửi các địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia dẫn bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy từ ngày 17-19/2 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ sáng 17/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Người dân mua đào đón Tết ở Hà Nội (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; báo cáo về cơ quan này (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khi có tình huống xảy ra.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh phù hợp.

Địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe và không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín nhằm tránh thiệt hại về người.

Các địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.