8 người truy đuổi, chém nam thanh niên rồi cướp tài sản ở TPHCM

Ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo, TPHCM thông tin, vào lúc 2h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại ấp Tam Lập. Nạn nhân là anh Đặng Đình T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Khoảng gần 2h ngày 14/2, anh T. trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình. Khi đến khu vực gần cầu Tam Lập, anh bị 8 thanh niên chặn lại xin tiền.

Anh T. bỏ chạy thì bị nhóm này cầm hung khí truy đuổi. Khi chạy đến một tiệm vá vỏ bên đường, anh bị đuổi kịp. Nhóm thanh niên sau đó lao vào chém, cướp tài sản của nạn nhân.

Anh T. bị nhóm 8 người truy đuổi, chém vào người (Ảnh: Cắt từ clip).

Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương bảo vệ hiện trường và đưa anh T. đi cấp cứu. Nhận định nhóm người này rất manh động, thủ đoạn tàn nhẫn nên Công an xã Phú Giáo báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Công an TPHCM và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (PC02), tổ chức truy xét nhóm đối tượng trên.

Đến 15h cùng ngày, công an đã bắt được cả 8 đối tượng và hung khí, phương tiện gây án. Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của nhóm người này.