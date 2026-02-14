Dàn người mẫu gói bánh chưng, viết câu đối lan tỏa văn hóa Tết Việt

Trong không khí đón Tết Bính Ngọ, dàn hoa hậu, á hậu, người mẫu... cùng nhau giới thiệu trang phục truyền thống và phong tục Tết Việt tới bạn bè quốc tế.

Chương trình có sự tham dự của nhiều đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế như bà Annie Dube - Tổng Lãnh sự Canada tại TPHCM; ông Michele D’Ercole - Chủ tịch Phòng Thương mại Italy tại Việt Nam; bà Ilaria Piccinni - Tham tán thương mại, Trung tâm Xúc tiến thương mại Italy...

Dàn người mẫu và khách mời cùng tái hiện không khí Tết xưa (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại đây, không gian Tết xưa được tái hiện với hoạt động trình diễn áo dài, áo tứ thân, trải nghiệm ẩm thực miền Bắc và các trò chơi dân gian. Đây cũng là dịp để giới thiệu giá trị di sản và bản sắc truyền thống tới cộng đồng quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Hoàng Minh Hà, Nguyễn Minh Công, người mẫu TyhD, Huỳnh Tú Anh, Vũ Mỹ Ngân... bày tỏ sự háo hức khi được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Các khách mời quốc tế hào hứng gói bánh chưng (Ảnh: Ban tổ chức).

Các người đẹp cùng nhau gói bánh chưng, viết câu đối, chơi đập niêu đất và hòa cùng những điệu múa, câu hát dân gian của miền Bắc. Khách mời cũng thưởng thức màn trình diễn hát quan họ, trình diễn thời trang với các thiết kế áo dài, áo tứ thân cách điệu.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, chương trình còn giới thiệu mâm cơm Tết truyền thống miền Bắc với bánh chưng, hành muối, nem rán, canh măng… nhằm quảng bá giá trị ẩm thực và phong tục ngày xuân.

Các người mẫu từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2025 trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ áo dài, áo tứ thân (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á - chia sẻ: "Tôi tin rằng thời trang là ngôn ngữ không biên giới, là sợi dây bền chặt nhất để gắn kết các nền văn hóa. Nhìn thấy sự hào hứng của các người bạn quốc tế dành cho trang phục truyền thống, tôi càng thêm vững tin vào hành trình đưa bản sắc Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới".