Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu cử sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngài Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11/9.

Sáng 11/9, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón, tặng hoa chào mừng ông Yasar Guler và đoàn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện Lễ chào cờ.

Đại tướng Phan Văn Giang mời ngài Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi lễ diễu qua lễ đài, chào đón ngài Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu thành viên đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ông Yasar Guler giới thiệu thành viên đoàn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại cuộc hội đàm Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng ngài Bộ trưởng và đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm của ngài Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng, đây là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên trì chính sách Quốc phòng “bốn không”; quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS),... Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hợp tác quốc phòng trong thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy. Bộ Quốc phòng hai nước triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự,...

Ngài Yasar Guler cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam và gửi lời chúc mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với những tổn thất và mất mát của Việt Nam do thiên tai gây ra, ngài Yasar Guler nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11/2023 đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Ông Yasar Guler tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước và đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo.

Lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại nước này.