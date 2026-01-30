Tổng Bí thư tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc

Sáng 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Hải Tinh, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, sang thăm và chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ưu tiên, coi trọng cao độ và tình cảm hữu nghị, chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tại cuộc tiếp, ông Lưu Hải Tinh đã chuyển lời chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thành công của đại hội lần này đã tạo ra bước ngoặt, dấu mốc đặc biệt quan trọng quyết định tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo người đứng đầu Đảng, đại hội không chỉ nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm qua, tổng kết 40 năm Đổi mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển lâu dài của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt, sự coi trọng sâu sắc và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ láng giềng gần gũi Việt - Trung, đồng thời sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh năm 2026 và các năm tới đây là thời kỳ cơ hội chiến lược then chốt đối với mỗi nước, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, xây dựng quan hệ tin cậy, chân thành giữa ban lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Cùng với đó, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các cơ chế hợp tác kênh Đảng cả ở cấp Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, ưu tiên thúc đẩy hợp tác đường sắt, nhất là 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy thương mại nông sản, gắn kết hơn nữa về khoa học - công nghệ.

Người đứng đầu Đảng cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, cùng duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tại cuộc tiếp, ông Lưu Hải Tinh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng cao và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Ông đồng thời nhấn mạnh quan hệ Trung - Việt dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, bước vào một giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Ông Lưu Hải Tinh khẳng định Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam, nỗ lực để phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, mới đây nhất là cuộc điện đàm giữa hai Tổng Bí thư.