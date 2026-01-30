Đồng Nai công bố môn thứ ba thi lớp 10 năm 2026

Học sinh THPT tại Đồng Nai (Ảnh: Sở GD&ĐT).

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Đồng Nai sẽ bao gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Trong đó, 2 môn Toán và Ngữ văn sẽ thi trong 120 phút. Môn Tiếng Anh thi trong 60 phút.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh Bình Phước chính thức sáp nhập với tỉnh Đồng Nai. Chính vì thế, quy mô của kỳ thi sẽ lớn hơn.

Đến nay, đã có hơn 15 tỉnh thành công bố môn thứ 3 thi lớp 10, trong đó, đa phần chọn môn Tiếng Anh.