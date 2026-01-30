Ban tổ chức cho hay, cơ hội vẫn rộng mở với đông đảo ứng viên khi chương trình nhận hồ sơ đến hết ngày 15/2 và tuyển chọn dựa trên đánh giá năng lực từng thí sinh. Hồ sơ đạt năng lực sẽ được bảo lưu và ưu tiên sắp xếp cho các khóa tiếp theo nếu khóa đầu tiên đủ chỉ tiêu.

Theo công bố, khóa học đầu tiên của chương trình dự kiến tuyển tối đa 500 học viên. Tuy nhiên, chỉ trong gần một ngày kể từ khi thông tin được công bố, số lượng ứng viên đăng ký đã vượt mốc 1.100 và vẫn đang tiếp tục tăng.

Đại diện Hội đồng tuyển sinh cho biết, thời gian nhận hồ sơ đăng ký khóa đầu tiên kéo dài đến hết ngày 15/2, đồng nghĩa cơ hội còn rất lớn với mọi ứng viên. Sau đó, hội đồng tuyển sinh sẽ tiến hành xét hồ sơ kết hợp với đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra đầu vào để lựa chọn những ứng viên phù hợp.

Các khóa đào tạo được mở cuốn chiếu, hồ sơ đạt năng lực sẽ được bảo lưu và ưu tiên sắp xếp cho các khóa tiếp theo.

Chương trình đào tạo AI thực chiến của Vingroup thu hút hơn 1.100 hồ sơ sau 24 giờ công bố (Ảnh: BTC).

Thống kê sơ bộ của ban tổ chức cho thấy, phần lớn người đăng ký thuộc nhóm đã tốt nghiệp đại học, chiếm khoảng 50%. Khoảng hơn 30% là sinh viên năm cuối đến từ các trường đại học tại Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Đặc biệt có 5% người đăng ký đã có văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Về năng lực, 85% người đăng ký từng có kinh nghiệm làm việc, thực tập trong mảng công nghệ thông tin, AI, học máy. 70% đã có năng lực ngôn ngữ lập trình Python, C++. Số còn lại đa phần là nhân viên văn phòng đang làm việc trong các bộ phận marketing, nhân sự, đào tạo… mới có kinh nghiệm AI ở mức cơ bản nhất.

Theo phản hồi từ người đăng ký, lý do phổ biến nhất - 89% ứng viên - lựa chọn chương trình bởi mong muốn được học AI theo hướng thực hành, thực chiến, thay vì nặng về lý thuyết hoặc các bài tập mô phỏng.

Bên cạnh yếu tố học để làm được việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng là động lực lớn, đại diện cho mong muốn của 85% ứng viên. Trong bối cảnh AI đang trở thành kĩ năng cốt lõi ở nhiều lĩnh vực, không ít ứng viên coi chương trình của Vingroup là cú hích để nâng cao năng lực chuyên môn, mở ra cơ hội việc làm tốt hơn và con đường sự nghiệp dài hạn trong ngành công nghệ.

Đặc biệt, nhiều ứng viên cũng bày tỏ mong muốn được học tập dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, huấn luyện viên, đồng thời được rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp của Vingroup.

Theo công bố, chương trình đào tạo AI thực chiến của Vingroup được triển khai trong vòng hai năm, với mục tiêu đào tạo lên đến 20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI và khả năng làm việc thực tế.

Học viên tham gia sẽ trải qua 12 tuần đào tạo, kết hợp giữa lý thuyết nền tảng và thực hành chuyên sâu. Không chỉ học tại VinUni, người học còn được tham gia trực tiếp vào các dự án AI thực tế đang triển khai tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo lãnh đạo Vingroup, toàn bộ học viên được miễn học phí và nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình đào tạo. Chính sách này nhằm giúp người học yên tâm tập trung học tập và thực hành, không bị áp lực tài chính trong giai đoạn chuyển hướng hoặc nâng cấp kỹ năng sang lĩnh vực AI.

Sau khóa học, những học viên có kết quả tốt sẽ tiếp tục được sàng lọc, đào tạo nâng cao và có cơ hội trở thành kỹ sư, chuyên gia hoặc lãnh đạo các dự án AI trong tương lai.

Sau đào tạo, học viên đáp ứng yêu cầu công việc có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup hoặc có thể tìm kiếm cơ hội công việc tại các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước.

Đối tượng tham gia chương trình là các cá nhân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp các ngành liên quan AI như Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học Dữ liệu, Kỹ thuật Dữ liệu, An toàn thông tin, An ninh mạng, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Hệ thống thông tin.

Ngoài ra, chương trình cũng rộng cửa với học viên ngành quản trị kinh doanh, phân tích kinh doanh cũng như các ngành khoa học công nghệ nếu đã có kinh nghiệm làm việc và có chứng chỉ các chuyên ngành liên quan AI.

Sau khóa học đầu tiên, chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng và liên tục tuyển sinh các khóa tiếp theo, với mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 học viên trong vòng 2 năm tới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghệ chiến lược, chương trình của Vingroup được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực AI có chất lượng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái công nghệ trong những năm tới.