Mua VinFast VF 8 đón Tết, du xuân, nhận cơ hội mua xe trúng xe

An toàn, vận hành chuẩn 5 sao

Theo trải nghiệm của nhiều người dùng, điểm khác biệt lớn nhất giúp VF 8 nổi bật là sức mạnh động cơ. Ở phiên bản Plus, xe sở hữu công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,58 giây.

“Đây là những con số vượt trội trong phân khúc nếu so sánh với các mẫu xe xăng, dầu hay hybrid cùng tầm giá. Với đặc tính mô-men xoắn tức thời, cảm giác tăng tốc của VF 8 thực sự nhanh, mạnh và dính lưng ghế”, anh Ngọc Phú, reviewer đến từ kênh Mê Xe, đánh giá.

VF 8 cho cảm giác lái phấn khích (Ảnh: VinFast).

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD) trên phiên bản Plus mang lại sự an tâm khi di chuyển qua các cung đường trơn trượt hoặc gồ ghề, tăng độ bám đường và ổn định thân xe khi chuyển làn ở tốc độ cao.

Không gian rộng rãi cũng là điểm cộng lớn của VF 8. Với trục cơ sở lên tới 2.950 mm, VF 8 sở hữu không gian mênh mông cho hàng ghế thứ hai.

“VF 8 là mẫu xe hợp gia đình. Băng ghế sau có độ thoải, mặt ghế dài giúp người ngồi rất thoải mái, không bị mệt mỏi trong những chuyến đi xa”, chủ kênh Xe hay nhận định. Điều này làm hài lòng cả người lái và các hành khách ngồi trên xe.

Bên cạnh đó, VF 8 được trang bị danh sách dài các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Nổi bật nhất là những tính năng cấp độ 2 như hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ lái khi ùn tắc…

Cộng thêm bộ 11 túi khí - nổi bật trong phân khúc - mẫu xe này đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP, đồng thời nhận được 5 giải thưởng tại lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix, bao gồm: “Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất”, “Hỗ trợ an toàn tốt nhất”, “Xe tốt nhất”, “An toàn cho người đi xe máy tốt nhất” và “Xe SUV tốt nhất”.

Nhiều người dùng và chuyên gia về xe còn đánh giá cao khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) - điểm mạnh đặc trưng của xe điện. Mới đây nhất, hãng xe Việt đã tung ra các gói VF Connect nâng cao với hàng loạt tính năng tiên tiến cho người dùng: trợ lý ảo VinFast 3.0 có thể bắt chước giọng người nói, quản lý xe từ xa, cảnh báo chống trộm…

“Xe điện giống như một chiếc điện thoại thông minh. Các tính năng giải trí, tiện nghi và an toàn đều có thể được cập nhật, thêm mới hoặc tinh chỉnh để hoạt động ổn định hơn thông qua phần mềm”, reviewer từ Mê Xe nhận định.

Sở hữu xe điện cao cấp với chi phí tối ưu

Là mẫu xe an toàn, lái bốc vượt trội nhưng với mức giá niêm yết chỉ từ 1,019 tỷ đồng, VF 8 đang có giá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu D-SUV điện Việt đang đi kèm hàng loạt ưu đãi thiết thực, đưa giá lăn bánh xe về mức tối thiểu.

VF 8 đang được ưu đãi dịp cận Tết (Ảnh: VinFast).

“Tôi chốt mua chiếc VF 8 Eco này khi VinFast áp dụng chính sách bán hàng mới. Xe được ưu đãi 10% giá niêm yết và được tặng thêm 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub vì tôi đăng ký tại Hà Nội.

Bản Eco tôi mua cũng được ưu đãi 50 triệu đồng nữa. Xe điện lại không phải đóng lệ phí trước bạ, nên tổng số tiền tiết kiệm được đến hơn 200 triệu đồng”, anh Thanh Trung (Hà Nội) cho biết. Chi phí để anh lăn bánh chiếc xe này bởi thế chỉ ở mức hơn 900 triệu đồng, thấp hơn cả giá niêm yết.

Chính sách mà anh Trung nhắc tới là “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, chương trình thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện mà VinFast triển khai tới hết năm 2026. Khi mua xe từ nay tới 28/2, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà” và trúng thêm một xe máy Evo Grand, xe đạp VF DrgnFly và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Trường hợp mua trả góp, khách hàng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%) và được mua xe chỉ từ 0 đồng trả trước.

Chính sách này được đánh giá là chìa khóa mở cửa tiếp cận xe cao cấp cho nhóm khách hàng gia đình với thu nhập ổn định nhưng chưa có quá nhiều tích lũy, hoặc doanh nhân muốn tối ưu dòng tiền.

Chính sách miễn phí sạc pin đến giữa năm 2027 giúp chủ xe tiết kiệm khoản tiền đáng kể. Chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng phù hợp với nhiều người dùng.

Cùng đó, chính sách bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe và pin áp dụng trên VF 8 mang lại sự an tâm tối đa cho người dùng. Với hệ thống xưởng dịch vụ phủ rộng 34 tỉnh, thành phố, chủ xe VinFast hoàn toàn thuận tiện khi làm dịch vụ cho xe, đặc biệt khi VinFast đang triển khai chính sách giá bảo dưỡng linh hoạt ở các vùng ven trung tâm tới hết tháng 3/2026.

Hội tụ đủ các yếu tố từ khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian rộng rãi, công nghệ an toàn tiên tiến cho đến bài toán chi phí sử dụng hợp lý, VinFast VF 8 đang là mẫu SUV nổi bật trong phân khúc D-SUV.