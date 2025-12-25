Loạt dự án giao thông về đích, thông suốt cửa ngõ TPHCM trong năm 2026

Chiều 25/12, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, 5 năm qua, UBND TPHCM đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông.

Metro Bến Thành - Suối Tiên là dấu ấn rực rỡ và mang tính lịch sử của TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo Ban Giao thông, một trong những dấu ấn nổi bật và mang tính lịch sử của nhiệm kỳ vừa qua là việc đưa vào vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào cuối năm 2024.

Cùng với đó, các dự án nút giao An Phú và đường Vành đai 3 cũng để lại dấu ấn quan trọng đối với TPHCM. Đây không chỉ là các công trình hạ tầng đơn thuần, mà còn là minh chứng cho tư duy hành động, dám nghĩ dám làm, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn cản trở sự phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, dự án xây dựng tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của TPHCM đối với cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước là sân bay Tân Sơn Nhất.

Thành phố cũng đã hoàn thành nhiều dự án nâng cấp, mở rộng cầu đường, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong năm 2025, Ban Giao thông sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm như cầu – đường Nguyễn Khoái, Vành đai 2… Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền đã thông qua chủ trương đầu tư đường Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 1, quốc lộ 22…

Theo Ban Giao thông, năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi nhiều dự án về đích (nút giao Mỹ Thủy, quốc lộ 50, nút giao An Phú, Vành đai 3…). Đây cũng là giai đoạn khởi công các dự án quy mô lớn như đường Vành đai 4, cầu - đường Bình Tiên, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, các dự án BOT cửa ngõ (quốc lộ 13, quốc lộ 22, quốc lộ 1), cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác…

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 sẽ được khởi công vào năm 2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ban Giao thông đánh giá, đây là nền tảng và là “bệ phóng” quyết định cho sự bứt phá của hạ tầng giao thông TPHCM, đồng thời tạo sự đồng điệu với bức tranh phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của quốc gia.

Cùng với đó, trong năm 2026, các dự án như cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đường ven biển TPHCM và cầu Thủ Thiêm 4 cũng sẽ được nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Ban Giao thông cho biết, khi các dự án này hoàn thành, các cửa ngõ của TPHCM sẽ được kết nối thông suốt. Trên quy mô vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thiện hạ tầng chiến lược; đến năm 2028, mạng lưới đường vành đai, cao tốc và quốc lộ sẽ hình thành, tạo nên “bộ khung” giao thông then chốt kết nối toàn vùng.