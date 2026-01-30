Huy động 300 người thi công Vành đai 3 TPHCM xuyên Tết Bính Ngọ

Ban Giao thông TPHCM vừa thông báo sẽ tổ chức thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026 tại dự án Vành đai 3 TPHCM, nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố.

Các nhà thầu sẽ huy động hơn 300 công nhân, kỹ sư cùng khoảng 90 thiết bị, làm việc xuyên Tết trên công trường dự án Vành đai 3.

Hiện trạng cầu cạn Vành đai 3 TPHCM ngày 28/1 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo mục tiêu được giao, phần cầu cạn cao tốc dài 14,7km trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) phải được đưa vào khai thác trước ngày 30/4. Đoạn tuyến chính cao tốc trên địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) cũng phải được thông xe kỹ thuật dịp này.

Các hạng mục thi công gồm: phần đường đầu nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành; phần cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn; các hạng mục hoàn thiện cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ); công tác xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không tại khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ).

Đến nay, nhà thầu đang triển khai thảm bê tông nhựa mặt cầu cạn và lắp vách chống ồn qua các khu vực đông dân cư.

Trước đó, Phó Chủ tịch TPHCM Bùi Xuân Cường đã yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu huy động mọi nguồn lực, tập trung thi công 3 ca, 4 kíp; đảm bảo tiến độ hoàn thành Vành đai 3 trước ngày 30/4 theo đúng thời hạn đã cam kết với Chính phủ, tuyệt đối không lùi tiến độ.