7 phương tiện va chạm trên đường phố Hà Nội, 3 người bị thương

Khoảng 12h45 ngày 30/1, tại đường Lê Trọng Tấn (đoạn đối diện số 210 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 4 xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thái Bình).

Theo cảnh sát, bước đầu vụ việc khiến 3 nạn nhân bị thương, không ai tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, phần đầu một chiếc ô tô con bị đâm nát, nhiều xe máy đổ ra mặt đường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.

Phần đầu một chiếc ô tô con bị đâm nát, nhiều xe máy đổ ra mặt đường (Ảnh: Thái Bình).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.