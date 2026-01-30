Già làng, trưởng bản giúp bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm

Gần 120 đại biểu đã tề tựu tại thành phố Huế vào ngày 30/1 để tham gia sự kiện truyền thông quan trọng, nhằm huy động cộng đồng và các bên liên quan vào công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Sự kiện là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình hiệu quả và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện từng địa phương trong việc triển khai chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học.

Sự kiện truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học bền vững diễn ra tại Huế (Ảnh: BTC cung cấp).

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, nhấn mạnh cam kết của địa phương trong việc xây dựng mô hình phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Huế đang từng bước thiết lập các cơ chế trao quyền, tăng cường trách nhiệm, đảm bảo người dân là chủ thể trong các hoạt động bảo tồn.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, nhiều nhóm bảo tồn cộng đồng đã được thành lập, bao gồm già làng, trưởng bản, thanh niên nòng cốt, hội phụ nữ và những người có uy tín.

Các nhóm này không chỉ tuần tra, giám sát, tháo gỡ bẫy, mà còn đóng vai trò hạt nhân trong việc truyền thông, vận động, đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình về các hành vi liên quan đến săn bắt, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã.

Nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm được bảo tồn nhờ tiếng nói trực tiếp từ cộng đồng (Ảnh: BTC cung cấp).

Sự tham gia tích cực của cộng đồng đã tạo ra chuyển biến quan trọng, từ cách tiếp cận “cán bộ nói - dân nghe” sang “cộng đồng nói - cộng đồng thay đổi”.

Thời gian qua, Huế đã tổ chức hơn 60 sự kiện truyền thông, tập huấn cho trên 3.000 lượt người dân và gần 1.400 người tham gia thảo luận chuyên sâu về bảo tồn thiên nhiên. Đặc biệt, gần 200 cơ sở dịch vụ đã ký cam kết “nói không với động vật hoang dã”.

Ông Lê Ngọc Tuấn khẳng định: “Khi thông điệp bảo tồn được truyền tải bởi chính những người trong cộng đồng bằng ngôn ngữ, phong tục và uy tín xã hội, mức độ tin cậy sẽ cao hơn, hành vi vì thế cũng thay đổi theo hướng bền vững”.

Cùng quan điểm, ông Trần Hữu Vy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh, dẫn chứng thành công trong việc bảo tồn quần thể voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng, với 70-75 cá thể. Một khu bảo tồn rộng hơn 60ha đang được hình thành, mở rộng sinh cảnh cho loài cực kỳ nguy cấp này.

Ông Hoàng Xuân Huy, Giám đốc Đối ngoại Tổ chức WWF - Việt Nam, kết luận rằng sự tham gia chủ động của các bên liên quan đã giúp công tác bảo tồn đa dạng sinh học đi vào chiều sâu, mang lại những giá trị lâu dài cho cả con người và thiên nhiên.