Hiện trạng quốc lộ được đầu tư 10.000 tỷ mở rộng kết nối TPHCM - Tây Ninh

UBND TPHCM vừa chính thức thông qua kế hoạch chi tiết triển khai dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22, đoạn dài hơn 8km từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (BOT), nhằm giải quyết tình trạng quá tải và ùn tắc kéo dài trên tuyến đường huyết mạch kết nối cửa ngõ tây bắc TPHCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điểm khởi đầu của dự án là nút giao An Sương, nơi Quốc lộ 22 giao cắt với Quốc lộ 1 và đường Trường Chinh. Nút giao này đã được đầu tư hầm chui trị giá hơn 500 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần giảm tải áp lực giao thông tại khu vực.

Sau khi nâng cấp, Quốc lộ 22 sẽ được mở rộng lên 60m với tổng cộng 10 làn xe. Trong đó, 4 làn trung tâm dành cho ô tô với tốc độ tối đa 80km/h, và 6 làn bên ngoài giới hạn 60km/h, nhằm phân tách dòng phương tiện và nâng cao an toàn giao thông.

Hiện tại, công tác cắm mốc phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho đoạn từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 đã hoàn tất, sẵn sàng cho giai đoạn thi công.

Trong nhiều năm qua, Quốc lộ 22 đoạn qua TPHCM đã phải gánh chịu lưu lượng phương tiện khổng lồ, dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên và nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do ô tô lấn làn xe máy.

Lượng xe cộ di chuyển giữa TPHCM và Tây Ninh tăng cao mỗi ngày, trong khi Quốc lộ 22 không được mở rộng kịp thời, gây ra tình trạng quá tải và ùn tắc vào nhiều khung giờ.

Bên cạnh việc mở rộng mặt đường, dự án còn bao gồm xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao trọng điểm như Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi, Dương Công Khi - Lê Lợi. Các cầu vượt này sẽ giúp tạo mạng lưới lưu thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giao cắt và hạn chế ùn tắc kéo dài. Trong ảnh là nút giao Quốc lộ 22 - Nguyễn Văn Bứa - Lý Thường Kiệt.

Với tổng mức đầu tư lên đến 10.424 tỷ đồng, dự án dự kiến khởi công vào quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Điểm cuối của đoạn mở rộng là nút giao Vành đai 3, hiện đang được thi công khẩn trương. Khi Quốc lộ 22 hoàn thành mở rộng, tuyến đường này sẽ tăng cường kết nối với Vành đai 3, tạo thành mạng lưới giao thông liên vùng hiệu quả giữa TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh.

Các công nhân đang tích cực điều khiển xe cơ giới đóng cọc, xây trụ cầu vượt trên tuyến Vành đai 3, đoạn giao với Quốc lộ 22.

Việc mở rộng đường và xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 22, vốn đã quá tải trong nhiều năm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công dầm cầu vượt Vành đai 3 bắc qua Quốc lộ 22, cơ quan chức năng đã xây dựng 2 đường nhánh trên Quốc lộ, đảm bảo các phương tiện lưu thông liên tục và tránh tắc nghẽn giao thông.

Việc cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông kéo dài tại khu vực tây bắc TPHCM mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng (Đồ họa: An Huy).