Ông Trump sắp công bố Chủ tịch Fed, quyết định sẽ rung chuyển thị trường?

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào sáng 30/1 (giờ Mỹ), một cái tên được đánh giá là không xa lạ với giới tài chính.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, Nhà Trắng đang chuẩn bị để ông Trump đề cử ông Kevin Warsh - cựu Thống đốc Fed - cho vị trí lãnh đạo ngân hàng Trung ương Mỹ. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quá trình lựa chọn chỉ chính thức khép lại khi Tổng thống Mỹ đưa ra thông báo công khai.

Phát biểu tối 29/1, ông Trump cho biết ông sẽ công bố đề cử Chủ tịch Fed vào sáng hôm sau, song không nêu đích danh ứng viên. Dù vậy, ông khẳng định đây sẽ là một lựa chọn “không gây bất ngờ” và là người mà thị trường tài chính đã quen thuộc.

“Rất nhiều người cho rằng ông ấy lẽ ra đã nên đảm nhiệm vị trí này từ vài năm trước”, ông Trump nói. Hiện Nhà Trắng và ông Kevin Warsh chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu của Bloomberg.

Ông Warsh từng giữ chức Thống đốc Fed trong giai đoạn 2006-2011 và là một trong bốn ứng viên cuối cùng trong danh sách rút gọn của ông Trump cho vị trí Chủ tịch Fed.

Quy trình tìm người thay thế ông Powell bắt đầu từ tháng 9, với danh sách ban đầu gồm 11 ứng viên, bao gồm các quan chức Fed hiện tại và trước đây, các nhà kinh tế học và những chuyên gia đầu tư Phố Wall.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã tiến hành sàng lọc các ứng viên đủ điều kiện, rút danh sách xuống còn năm người, rồi tiếp tục còn bốn.

Bốn ứng viên cuối cùng được cho là gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller và Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của BlackRock, Rick Rieder.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết ông Warsh đã có mặt tại Nhà Trắng vào ngày 29/1, làm dấy lên thêm các đồn đoán về khả năng ông được lựa chọn.

Ở tuổi 55, ông Warsh từng là cố vấn cho ông Trump về chính sách tiền tệ và cũng là ứng viên nặng ký cho vị trí Chủ tịch Fed vào năm 2017. Khi đó, ông Trump cuối cùng đã chọn ông Jerome Powell.

Ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed (Ảnh: Bloomberg).

Nếu lần này được Nhà Trắng đề cử và Thượng viện phê chuẩn, ông Warsh sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5 tới.

“Tổng thống Trump sẽ đưa ra thông báo về lựa chọn của mình vào thời điểm thích hợp. Mọi thông tin đưa tin về quy trình đề cử Chủ tịch Fed trước thời điểm đó đều là sự lãng phí thời gian của tất cả mọi người”, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Về phần mình, ông Powell từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không. Ông Powell có quyền lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm nốt hai năm còn lại trong nhiệm kỳ Thống đốc của mình.

Trong quá khứ, ông Warsh được xem là nhân vật “diều hâu”, ủng hộ duy trì lãi suất cao để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông đã công khai ủng hộ chính sách lãi suất thấp hơn, phù hợp với quan điểm của ông Trump.

Tại cuộc họp chính sách đầu năm, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong biên độ 3,5-3,75%, tạm dừng chuỗi 3 lần cắt giảm liên tiếp vào cuối năm 2025.